Ya es ley el etiquetado frontal, repercusiones en la provincia

En la noche del martes, en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la Ley de Etiquetado Frontal. En la provincia ven con buenos ojos la norma porque el consumidor debe saber que tipo de productos consume.

Escribe: Víctor García

La ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en la sesión que se llevó a cabo el martes y que terminó en altas horas de la noche. La nueva norma apunta a que los elaboradores de productos estén obligados a marcar con un sello octogonal negro de advertencia los paquetes y envoltorios de todos los alimentos que tengan exceso en azúcares, grasas, calorías o sodio.

La norma establece que en este octógono negro que tendrá cada etiqueta se ponga el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. De modo que el consumidor tenga de manera visible y clara la información de lo que contiene cada uno de los productos que consume.

La ley de etiquetado frontal nace como una respuesta a buscar una mejor alimentación de los argentinos. Datos de salud indican que en la actualidad el 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% obesidad, el 40% padece presión arterial y el 30% colesterol elevado. A esto se suma que entre los chicos de 5 a 17 años, el 41% tiene exceso de peso y en menores de 5 años, el 13,6% tiene sobrepeso”.

La mirada local de la ley

Profesionales relacionados con la alimentación, el marketing y empresarios del mismo rubro consideraron como positivo la ley aprobada. También remarcaron que luego de la reglamentación de la misma haya controles suficientes y efectivos para que los productos contengan lo que dicen en la nueva etiqueta. Consideraron que “el consumidor debe tener la información clara y visible a la hora de comprar un producto. Debe saber que es lo que está consumiendo”.

Consultado Francisco Paladini, de Lomas del Sol Agroalimentos afirmó que “si vos pones los componentes más grandes y visibles y eso hace que el consumidor te elija porque lo que haces es más sano, a nosotros nos favorece”. Agregó que “cuando el contenido de los productos no es claro seguramente los va a perjudicar. Es el caso de las gaseosas que no son light y tendrán que poner alto contenido de azúcar y eso llevará a que vendan menos gaseosas de la tradicional y venderán más de las otras.”

Por su parte, el enólogo Rafael Perez, elaborador de vinos y cervezas artesanales consideró que “en el caso del vino tiene buenas condiciones, no tiene azúcares agregados, no tiene sodio, que son las cosas con la que se va a penalizar a estos productos”. Consideró que “los que hacen productos procesados se verán afectados de alguna forma por esta ley”. Perez marcó que “creo que esta ley está orientada para cierto sector de la sociedad que está atento a la sanidad de los alimentos y el naturismo. Creo que la gente que no llega a fin de mes no se fija en los productos que compra, adquiere lo que puede”. Explicó que “en la producción de cervezas es similar a lo que ocurre con el vino”.

Consultado el vice presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el ingeniero Hugo Carmona manifestó que “esta ley no toca a la industria del vino, es para otros productos. Nosotros como ente autárquico tenemos nuestras propias normativas”

Por su parte la licenciada en Nutrición Marina López afirmó que “esta es una ley que se aplicó en otros países con muy buenos resultados”. Agregó que “en Argentina, en la medida que van pasando los años crece el número de obesidad por lo que esperamos que tenga un impacto positivo como ocurrió en otros países”.

La licenciada en Alimentos, Paula Quiroga “la gente no sabe lo que está comiendo y con ello no sabe cuales son los efectos secundarios de esto. Hay enfermedades que han surgido en la modernidad como celiaquía, diabetes, ansiedad por la cantidad de azúcar, problemas cardiacos por la cantidad de sal”.

Cristian Nuñez, especialista en marketing afirmó que “es una medida buena para que se vean las cuestiones claras. El mercado está lleno de etiquetas donde ponen los datos muy chiquitos y la gente no alcanza a leerlo”.

