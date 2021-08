¿Y el temporal?

Según el climatólogo Germán Poblete no llegará este año la tormenta que se atribuye a la Santa. Para el miércoles se espera que baje la temperatura pero no será tan fuerte. La primavera 2021, inestable.

Es tradicional que el 30 de agosto, día en que los fieles católicos honran a Santa Rosa de Lima, se produzca un temporal que se atribuye por tradición a la protectora de Lima. Pero este 2021 trae otra diferencia y es que no habrá tal tormenta, ni se espera que se atrase o se adelante. “El temporal de Santa Rosa debería ser con tormenta, viento y frío y va a ser exactamente lo contrario”, indicó el climatólogo Germán Poblete. “Para el lunes se prevé que habrá viento Zonda de altura que aporta calor y estará el día de templado a caluroso”, aseguró.

El especialista explicó que si bien en el corto plazo no hay probabilidades de la ocurrencia de viento Zonda, para el próximo martes “ es factible que baje al llano pero es una probabilidad que hay que determinar”.

Este fin de semana se prevé un clima agradable. “A partir del domingo vamos a tocar los 25 grados por efecto del Zonda en altura más el sol”, añadió Poblete.

Pero el gran cambio ocurriría el miércoles donde bajaría la temperatura pero no en forma considerable.

La mala noticia es que según estimó el climatologo, “durante esta semanas no se preven mas nevadas”, lo que sigue complicando la temporada hídrica en la provincia.

Las estaciones que vienen

Poblete adelantó que si bien faltan 23 días para la llegada de la primavera, se puede prever que esta estación será “inestable con alternancia de dias de calor”. Y sobre lo que se puede esperar para el verano expresó que “está muy alterado el sistema climático para hacer pronósticos certeros a largo plazo. Pero en SJ tenemos el karma de que normalmente los veranos son muy calurosos pero hay que ver si se suman mas elementos. El 37% de los días en San Juan son de veranos”.