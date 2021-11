Xavi fue presentado como técnico en Barcelona

El reemplazante de Ronald Koeman firmó un contrato hasta 2024 en el Camp Nou, donde regresó después de seis años y medio. «El Barça no se puede permitir empatar ni perder; tenemos que ganar cada partido», avisó.



El español Xavi Hernández fue presentado este lunes como el nuevo técnico de Barcelona. La gala del reemplazante de Ronald Koeman se llevó a cabo en el Camp Nou y contó con la presencia de casi 10 mil hinchas, previo a la atención a la prensa.

Xavi firmó un contrato en Barcelona hasta 2024, aunque ahora ganará menos que en Al Sadd, donde dirigió los últimos dos años y medio. Según el cronograma, el ex mediocampista tendrá mañana su primera práctica, mientras que su debut desde el banco está pautado para el sábado 20 en el clásico contra Espanyol, por la fecha 14 de La Liga. Tres días más tarde se jugará el pasaje a los octavos de final de la Champions League ante Benfica, también de local.

«Tengo una ilusión enorme. Muchas gracias. No me quiero emocionar, pero tengo la piel de gallina. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir ni empatar ni perder; tenemos que ganar cada partido. Visca el Barça y visca Cataluña», declaró Xavi tras posar junto al presidente Joan Laporta con la camiseta y sacarse fotos con sus familiares.

Ya en la sala de prensa, Xavi reiteró que, aun siendo consciente de que el club atraviesa «un mal momento, tanto deportivo como económico», la exigencia va a seguir siendo «máxima» desde el primer día.

«Llevo media vida en el Barça y, cuando empatábamos o perdíamos, esto era un funeral. Aquí, perder tiene consecuencias. Somos el mejor club del mundo y hemos de ser excelentes en todo; no vale el notable. Eso es lo que quiero transmitir a los jugadores», advirtió.

Por eso adelantó que una de sus prioridades será «poner orden» en el vestuario: «No hace falta ser duro, es un tema de cumplir unas normas, como sucede en cualquier empresa. Cuando yo he tenido normas en mi vestuario, hemos ido bien, y cuando no ha habido normas, no hemos competido. Si los resultados no salen, tenemos que ser más profesionales y trabajar más».

Eso sí, lo primero que quiere hacer Xavi es hablar con cada uno de sus jugadores, para «ayudarlos» a entender dónde están, porque el «el Barça es el club más difícil del mundo y aquí hay mucha presión», y convencerlos de que la mejor manera de obtener resultados es «jugando bien» al fútbol.

«Claro que me hubiera gustado entrenar a Lionel Messi, y a Samuel Eto’o y a Ronaldinho… pero ya no están. Pero ahora hay otros que tiene que marcar las diferencias», afirmó.

El exfutbolista de Terrasa llega con el propósito de marcar una época en el banquillo como hizo Pep Guardiola en 2008. «Que me comparen con él es un éxito, porque para mí es un referente, el mejor entrenador del mundo en la actualidad», opinó.

Preguntado por qué cree que ahora ha llegado el momento de entrenar al Barça y no antes, Xavi fue claro: «Vinieron a buscarme dos veces antes. Una fue un mes de enero y sentimos, tanto a nivel familiar como futbolístico, que era pronto. Luego fue en el verano, pero habían unas elecciones de por medio y tampoco era el momento idóneo».

Además, negó que su vuelta a casa se acabase retrasando porque se había enfriado su relación con Laporta. «Con Jan tengo muy buena relación; la he tenido toda mi vida. Creo que es el mejor presidente que ha tenido este club, es un tío que siempre va de cara y tengo mucha sintonía con él. Cuando me llamó no tuve ninguna duda», concluyó.