Xamila Denise presenta su show de stand up en SJ

Será este domingo, a las 22, en la Sala Z. “Stand up – en vivo” combina un humor ácido y una gran interacción con el público.

La comediante de Stand Up Xamila Denise se presenta por primera vez en la provincia de San Juan, en el marco de su gira nacional que comenzó el pasado año y ya agotó localidades en Rosario, La Plata, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, Mendoza y varios teatros de Buenos Aires.

Será este domingo a las 21 hs. en Sala Z (Pedro Echagüe Oeste 451)

Xamila Denise presenta su Especial de comedia Stand Up escrito desde la ácida mirada de una comediante sobre un mundo cada día más Insensible.

“Prejuicios, críticas a las buenas costumbres y conflictos de índole sexual, son algunos de los temas que se destacan”, cuenta Xamila.

Con más de 100 mil seguidores en redes sociales como Instagram y Tik Tok, es conocida por sus videos, donde toma premisas que le manda la gente y las convierte en chistes que entretienen a su público todas las noches.

En 10 años de experiencia como comediante de Stand Up, participó en festivales como “Ciudad Emergente”, tuvo un espectáculo en cartelera durante 5 años en Paseo la Plaza en la mítica calle Corrientes, y formó parte del staff de comediantes residentes en Taburete, uno de los Clubes de Comedia más importantes de Buenos Aires y el país.

Para agendar

Las entradas se consiguen en www.boleteria.com.ar y en puerta.

Cuenta de Instagram y TikTok: @xamiladenise

Xamila Denise, Humorista

“Es un show de Stand Up dinámico donde la improvisación y el humor de la vida cotidiana son los protagonistas. Un espectáculo para reírnos de nosotros mismos: las relaciones, el trabajo, la familia, los amigos. Todo esta permitido y de todo nos vamos a reír”.