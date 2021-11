Wonder, la fiesta del soul para disfrutar en SJ

El concierto de música afroamericana será hoy a las 23.30 hs y estará a cargo del grupo “Wonder música negra”.

Wonder Soul Party se llevará cabo esta noche desde las 23.30 hs. en Mamadera bar, luego de una función a sala llena en el Cine Teatro Municipal, el mes pasado.

Wonder se aventura una vez más a rodar un show lleno de emociones. El concierto es de música afroamericana (soul) y será llevado a cabo por el grupo musical “Wonder música negra”.

Wonder ofrecerá un concierto de categoría en el que paseará por distintas épocas del soul en la historia del género, con un segmento especial homenaje a mujeres del soul y su rol protagónico en el soul, entre ellas, Aretha Franklin, la principal musa inspiradora de Wonder.

El show cuenta con una producción integral entre fotógrafos, técnicos, músicos y colaboradores, siempre teniendo extremo cuidado y cumpliendo con todos los protocolos COVID-19 existentes para el cuidado del staff y colaboradores.

El equipo estable que subirá a escena está compuesto por Ana Laura Paroldi (voz), Johnatan Álvarez (batería), Gustavo Rodríguez (teclado), Fernando Muñoz (bajo), Franco Muñoz (teclados) David Hernández (guitarra), Gabriela Salas (saxo, Buenos Aires), Franklin Moreno (Venenzuela, trombón), Camila Vaquero (trompeta, Uruguay) Debora Toledo (coros), Florencia Dupuy de Lome (coros) y Luján Galdeano (coros).

“Para la banda es una alegría inmensa, luego de un período de crisis tan grande para el sector cultural, volver a compartir un show porque el que se trabajó incansablemente”, comentó una de las organizadoras del concierto Ana Laura Paroldi.

Para agendar

El concierto será en Mamadera bar (Lateral de circunvalación norte 1959 oeste antes de llegar a Paula Albarracín) hoy a las 23.30 hs.

El valor de las entradas será de $300 y podrán adquirirse en boleterías del bar a partir de las 21 hs.