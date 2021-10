Windows 11 llega un día antes de lo previsto y ya está disponible: así puedes descargarlo y actualizar a la última versión

Windows 11 estaba planificado para ser lanzado mañana, día 5 de octubre. Sin embargo Microsoft ha decidido lanzarlo un día antes.

Dado que técnicamente ya es 5 de octubre en algunas partes del mundo, Microsoft ha comenzado el despliegue a nivel mundial de Windows 11. Un despliegue gradual que poco a poco va a llegar a todos los equipos compatibles.

El despliegue gradual implica que no todos los usuarios van a poder actualizar hoy aunque tengan un equipo compatible. Microsoft indica que los dispositivos con Windows 10 comprados recientemente que son elegibles para la actualización podrán actualizar desde hoy mismo. El resto de equipos tendrán que probar suerte y esperar si no es el caso. Según Microsoft, esperan que “todos los dispositivos Windows 10 elegibles se les ofrezca la actualización a Windows 11 a mediados de 2022”. Es decir, esperan unos cuantos meses hasta que todos los equipos puedan actualizarse.

Cómo actualizar a Windows 11

Ha habido mucha confusión acerca de qué equipos pueden actualizar a Windows 11 y cuáles no. Microsoft tiene una serie de requisitos de rendimiento y seguridad (ahí entra en juego el TPM 2.0) para ello, aunque los ha cambiado para ser más flexible. Sea como sea, puedes comprobar si tu equipo es compatible con la herramienta oficial. Por otro lado, parece ser que es posible actualizar de manera no oficial equipos no compatibles también.

Si dispones de un equipo compatible, la actualización deberá aparecer en la sección de Windows Update en el área de configuración de Windows 10. Por otro lado, también es posible utilizar un atajo para evitar esperas largas, para ello hay que utilizar el Asistente de Instalación de Microsoft. La opción más directa es descargar el ISO de Windows 11 por uno mismo e instalar de manera manual. Eso sí, con el riesgo que conlleva si no estás acostumbrado a ello.

Qué novedades trae Windows 11

Muchas. El sistema operativo fue presentado en junio de 2021 y con ello Microsoft nos mostró algunas de las grandes novedades que traía. Destacaba por ejemplo un nuevo menú de inicio que cambia de posición y formato, junto a un acceso a aplicaciones ancladas en la parte central en vez de a la izquierda.

Los cambios visuales, que son los más destacables para el usuario medio, se ven también en la interfaz. Es más suave, con más transparencias y sobre todo más cohesiva. Destaca el modo oscuro en todo el sistema operativo. También tenemos una nueva iconografía con nuevo logo y nuevos iconos para apps y carpetas.

En aspectos más funcionales, hay cambios en la experiencia multitarea con diferentes posiciones y estructuras para colocar múltiples ventanas en la pantalla. Ahora también es posible agrupar y tener configuraciones predeterminadas para grupos de ventanas y apps, ideal para usuarios con varios monitores. Por otro lado, Microsoft también ha añadido widgets.

Respecto a apps rediseñadas, destaca sobre todo la llegada de una nueva tienda de Microsoft que como hemos visto introduce tiendas de terceros también. Tenemos también un modo de concentración dentro de To Do y nuevas apps de correo, calendario, calculadora y más.

