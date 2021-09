Willie Garson, actor de Sex and the City, murió a los 57 años

La estrella, que se encontraba grabando la reposición de la serie y había vuelto a su papel de Stanford Blatch, falleció tras luchar contra un cáncer.

El actor Willie Garson, recordado por su papel de Stanford Blatch en Sex and the City, falleció este martes 21 de septiembre tras una batalla contra el cáncer. Tenía 57 años de edad.

El actor falleció el martes por la tarde tras una corta enfermedad, según confirmaron a People fuentes cercanas al actor. Estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte.

Mas tarde, el hijo de Garson, Nathen Garson, hizo el anuncio oficial en su cuenta de Instagram. “Te quiero mucho papá”, escribió Nathan. “Descansa en paz y estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti”.

Willie Paszamant Garson, su nombre real, nacióen Highland Park, Nueva Jersey, el 20 de febrero de 1964.

Garson estaba rodando en ese momento la reposición de Sex and the City, retomando el papel de Stan hora de que te vayas a una aventura propia. Siempre estarás conmigo. Te quiero más de lo que nunca sabrás y me alegro de que ahora puedas estar en paz. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, le dedico Nathen.ford Blatch. Pero su carrera en televisión comenzó muchos años antes de que la serie de HBO lo convirtiera en una estrella.

Apareció en muchos papeles pequeños pero notables en los años 80 y 90, incluyendo Mr. Belvedere, Family Ties, Coach, Quantum Leap, Monk, Ally McBeal, Party of Five y Friends. Su gran oportunidad llegó en 1996 cuando se unió al reparto de NYPD Blue en el papel de Henry Coffield durante 7 episodios hasta 1999.

Después de esa exitosa actuación, interpretó al mejor amigo de Sarah Jessica Parker en Sex and the City durante toda la serie y las dos películas. Parker y Garson se conocieron tras una cita a ciegas.

En 2009, se unió al reparto de la nueva serie White Collar para USA Network interpretando al inteligente estafador Mozzie, amigo íntimo del protagonista Neal Caffrey (Matt Bomer).