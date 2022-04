Will Smith ingresó en una clínica de rehabilitación de lujo por estrés

El actor estaría en un centro de reposo para “gestionar todo lo que está ocurriendo en su vida”, según informó el diario británico The Sun.



Luego del escándalo que vivió Will Smith en la premiación de los Oscars 2022 con el cachetazo a Chris Rock, el actor ingresó en una clínica de rehabilitación de lujo donde lo ayudarán a lidiar con el estrés.

El diario británico The Sun fue quien publicó que Will Smith había ingresado a esta clínica para intentar superar este momento difícil en su carrera. Tras la situación que protagonizó en los premios donde abofeteó al comediante Chris Rock quien había hecho un chiste sobre la calvicie de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith.

La clínica en la que ingresó se trataría de un establecimiento de lujo para ricos y famosos donde el actor buscará “gestionar todo lo que está sucediendo en su vida”. Con la actitud que tomó Will Smith en los premios, Netflix le canceló un proyecto actoral y hasta podrían quitarle el premio a mejor actor que le dio la academia.

La información fue revelada por una fuente cercana al actor quien habría confesado que el protagonista de King Richard “está muy afectado por lo sucedido y va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022”.

Mientras Will Smith comienza un tratamiento psicológico por todo lo vivido, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se encarga de entregar los premios Oscars, definirá este viernes cuáles serán las consecuencias que enfrentará el actor de 53 años tras su actitud en vivo.

El actor por su parte pidió disculpas reiteradas veces. “La lista de personas a las que he lastimado es larga. Incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes del evento y a las audiencias globales en casa”, relató en sus redes sociales.