Will Smith agredió a Chris Rock en la entrega de los Oscar

En la 94 entrega del Oscar Will Smith subió y golpeó al comediante en el escenario.

El actor, ganador del Oscar por su papel en “Rey Richard: Una familia ganadora”, la biopic en la que interpreta al padre de las hermanas Venus y Serena Williams, le propinó al comediante una cachetada y un insulto por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, que hizo eco en todo el mundo.

El reconocido actor Will Smith, ganador del Oscar por su rol principal en “Rey Richard: Una familia ganadora”, mantuvo un incómodo cruce con el comediante Chris Rock durante la ceremonia.

La secuencia, que puso una extraña e inesperada pausa en una gala que se venía desarrollando sin mayores sobresaltos, se desató cuando Rock, que estaba por presentar la terna a Mejor Documental, aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz -que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular “G.I. Jane”, interpretada por Demi Moore en 1997.

En una actitud que en principio se supuso guionado pero después levantó sospechas por las reacciones del comediante, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no sólo le pegó un cachetazo a su colega, sino que luego lo insultó para pedirle que no mencionara el nombre de su pareja.

Los actores ya habían mantenido una polémica por Jada en 2016, cuando en el marco del movimiento #OscarsSoWhite (“Oscars tan blancos”), que señalaba la carencia de nominados y nominadas afroamericanos y de color en la premiación, la intérprete dio a conocer su intención de boicotear la ceremonia.

“Su esposo Will no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Uno se molesta, No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón.

¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’!”, había bromeado Rock, en referencia a la comedia encabezada por el actor que fue pésimamente recibida por la crítica y el público.