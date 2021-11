WhatsApp: cómo bloquear a un contacto sin que lo sepa

Hay una forma silenciosa de que una persona quede bloqueda en la plataforma de mensajería de Meta.



WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular permite, entre otras cosas, mandar stickers, hacer video llamadas, formar parte de grupos y bloquear contactos cuando estos son molestos. En el último caso, la persona puede darse cuenta que fue bloqueada porque ya no puede ver el estado ni la foto de perfil de su contacto, pues fue imposibilitado para establecer comunicación.

Si bien bloquear a alguien es una acción que se puede revertir en cualquier momento, es posible que haya quienes deseen no volver a tener contacto con una persona y al mismo tiempo que esta no sepa que fue bloqueada. Por lo anterior se pueden dejar de recibir notificaciones de esa persona sin que se entere.

Cómo bloquear a alguien sin que lo sepa

El truco para dejar de recibir notificaciones, llamadas y más de un contacto, es haciendo los siguientes sencillos pasos que no requieren bajar una aplicación extra:

-Primero se debe ingresar a la app de WhatsApp.

-Después se debe elegir al contacto en cuestión.

-Posteriormente se debe seleccionar la opción silenciar y para siempre que se encuentran en la pestaña superior derecha.

-Finalmente, para ya no verlo en los chats se puede eliminar la conversación o archivar.

Con esos pasos, aunque la persona siga enviando mensajes, intente hacer llamadas de voz o video no llegarán sus notificaciones ya que estará silenciado por siempre y tampoco sabrá que fue bloqueado de forma discreta.

Este método puede ayudar a quienes desean evitar más problemas con su contacto y, al mismo tiempo, ya no quieren saber nada de ellos tras haber ocurrido algún evento que les llevó a tomar esa decisión. Aunque oficialmente esta fórmula no es un bloqueo, su finalidad y uso es el mismo, dando a la persona puede descansar de un contacto molesto.

Cómo saber si alguien me bloqueó la foto

La principal alerta es la imagen, ya que al realizar un bloqueo no se puede visualizar la fotografía de perfil del usuario. Aunque también existe la opción de que la persona haya ingresado a los ajustes para que solo ciertos contactos puedan ver su foto.

Dos palomitas

Una señal más que se debe considerar es que al enviar un mensaje solamente aparezca una palomita; sin embargo, algunas veces podría significar que existen problemas con la conectividad.

Una llamada

Si quiere comprobar esta situación lo ideal será realizar una llamada; si al hacerlo aparece una señal de error, lo más seguro es que haya sido bloqueado.

Ingreso a grupo cerrado de WhatsApp

Una manera más de saber si ha sido bloqueado es agregar al usuario a un grupo. La respuesta será revelada de inmediato cuando la plataforma no le permita el acceso al contacto.

Última conexión

Pese a que WhatsApp tiene la opción de cambiar la hora de última conexión a través de ajustes, también se podrá dar cuenta de que ha sido bloqueado porque no aparecerá la frase “en línea” de la otra persona.

De acuerdo con la app de mensajería, la idea del bloqueo fue diseñada como una medida de protección a los usuarios, por lo que la manera de confirmar esa acción es al llamar o enviar mensajes a la otra persona, así como revisando todos los puntos antes mencionados. En caso de que siga viendo la foto de perfil pero no puede llamar ni enviar mensajes es que fue silenciado y archivado.

Whatsapp fue adquirida en el año 2014 por el popular servicio de redes sociales Facebook, recientemente unificada como Meta, empresa creada y fundada por el programador y empresario Mark Zuckerberg. En repetidas ocasiones se ha dado a conocer las intenciones de unificar sus plataformas; la finalidad es que los usuarios interactúen entre ellas sin distinción y mejorare el potencial de comercialización a nivel global.