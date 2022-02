WhatsApp así puedes activar el modo espía de manera sencilla

Entre las nuevas modificaciones de WhatsApp se encuentra el modo espía. Así podes activarlo.

WhatsApp se esta reinventando y su última novedad es el modo espía, que permite pasar desapercibido en la app de mensajería debido a que le ofrece al usuario una serie de herramientas para que pueda revisar la plataforma sin que aparezcan sus confirmaciones de lectura o incluso, ocultar su nombre al ver estados.

Lo llamativo es los contactos que tengas en WhatsApp pensarán que ya no utilizas la app, lo que no sabrán es que sí lo hace. El usuario debe comenzar por desactivar las confirmaciones de lectura. Para hacerlo, primero debe asegurarse de no tener actualizaciones pendientes en su Play Store o App Store. Tras ello deberán seguir algunos pasos.

Lo primero en hacer para activar el modo espía de WhatsApp es ingresar a los ajustes dando clic en el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho (para Android), o el ícono del engranaje que está situado en la parte inferior derecha.

Luego de realizar estos pasos dejará de salir el ‘doble check azul’ (lo que te avisa que una persona recibió y leyó el mensaje con éxito) en cada mensaje o nota de voz enviada. Cabe mencionar que la persona que tenga esta configuración activada tampoco podrá saber si sus contactos lo leyeron o escucharon.

Sin embargo, tener activada esta nueva posibilidad de la red social de la empresa Meta, tiene sus pro y contra. Es decir, quien haya activado esta opción podrá ver las historias de sus contactos y su nombre no aparecerá en la lista de visualizaciones. Sin embargo, esta tampoco sabrá quién mira sus historias porque le aparecerá en cero la cantidad de visualizaciones.