¿What?: Le contó a un chico que estudiaba antropología y él le pidió una carta astral

La joven decidió compartir lo que le había pasado a través de Twiiter y miles de personas se sintieron identificadas. Mirá las mejores respuestas y memes.

Se llama Manuela, vive en Mar del Plata y estudia Antropología. Hace poco tuvo una charla privada en la que le contó a una persona sobre qué carrera eligió y su respuesta la sorprendió. Por eso, decidió compartirlo en Twitter y se volvió viral.

“Qué estudiás“, le preguntaron. “Antropología. Jajaja“, respondió Manuela quien utiliza la red del pajarito bajo el usuario @mmanusantomil. Rápidamente, la otra persona le pidió: “¿Me querés hacer mi carta astral? Porfa, dale”. Ante esto, la chica tuiteó la captura y pidió “ayuda“.

” Como estudiante de antropología puedo confirmar que cosas como esta pasan 9 de cada 10 veces que me preguntan ‘¿qué estudias?‘¨, explicó rotunda Laura, una de sus seguidoras. ” Somos la carrera más ninguneada del planeta“, aportó Malvina.

La respuesta de la gente

Inmediatamente, cientos de tuiteros comenzaron a compartir sus experiencias similares. “Cómo te entiendo. Estoy cursando semiología y mi mamá pensó que estaba estudiando los signos del zodíaco“, le comentó María. “Una vez a mi me dijeron, ‘uy a mí me encanta todo eso de los planetas…’. Le dije que sí, que a mi también me encantaban los planetas. Le hubiera dicho que no se trataba de eso, pero… ya no era el momento“, aportó otra joven.