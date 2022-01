Web 3.0. Hay palabras, o denominaciones, que empiezan a sonar cada vez más. Por lejanas o futuristas que parezcan, llegan a lo que leemos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que dijo un hijo o un sobrino.

Bruno Savoca Albors

Como sociedad solemos denominar ciertos fenómenos de manera específica, agrupando varios conceptos para “meterlos en la misma bolsa” y de alguna manera, entenderlos más rápido, o generalizarlos, para decirnos a nosotros mismos que lo entendemos.

Para hablar de WEB 3.0, que es uno término que quizás escuchaste recientemente, primero tenemos que mencionar la WEB 1.0 y la WEB 2.0. Para que la columna no sea interminable y tampoco entrar en detalles que no hacen a la esencia, sólo mencionaré los conceptos más importantes de ambas. En todos los casos, las “versiones” 1, 2 y 3 son un mero concepto creado por la sociedad fruto de grandes avances tecnológicos en cada una de sus plataformas.

WEB 1.0: Mensaje unidireccional. Desde sus comienzos, la www fue un espacio que servía de “repositorio” de información. La primera versión de la web Web 1.0, también conocida como web sintáctica o web de solo lectura, es la era (1990-2000) en la que el papel de un usuario se limita a leer la información proporcionada por los generadores de contenido. No se ofrece ninguna opción para que el usuario o el consumidor comuniquen la información a los productores de contenido. Una digitalización de lo que existía en el mundo físico, una gran biblioteca, que en poco tiempo escalaba a gran velocidad. Como quizás ninguna biblioteca del mundo offline. Ejemplo de Web 1.0 son los sitios web estáticos y los sitios personales. Una digitalización de lo que existía en el mundo físico, una gran biblioteca, que en poco tiempo escalaba a gran velocidad. Como quizás ninguna biblioteca del mundo offline.

WEB 2.0: Interacción. Conocida como web social. La Web 2.0, también conocida como Social Web o web de lectura y escritura, es la era (2000-2010 y continúa incluso ahora) en esta etapa, el usuario gana un papel más protagónico, teniendo la posibilidad de no sólo interactuar, sino también crear contenido que quedará en algunas de las plataformas que existen. De cierta manera, comienza una “descentralización” de no sólo la información sino también de la creación de contenidos. Lamentablemente, hoy en día, la web está oligopilizada, y nuestro tiempo en internet se distribuye en solamente algunos jugadores como Meta (Ex Facebook), Google, Twitter, etc. Las tecnologías web como HTML5, CSS3 y marcos de Javascript como ReactJs, AngularJs, VueJs, etc., permiten a las nuevas empresas innovar con nuevas ideas que permiten a los usuarios contribuir más en esta Red Social.

WEB 3.0: Todavía no llegamos a esta etapa, pero sin dudas lo haremos pronto. En la web 3.0, se suma, valga la redundancia, una tercer capa. EN algún lugar podés encontrarla como Web Semántica o lectura-escritura-ejecución, es la era (2010 y posteriores) que se refiere al futuro de la web. La principal y mayor diferencia, es que las computadoras pueden interpretar información como los humanos a través de la AI (Inteligencia Artificial) y el ML (Aprendizaje Automático). Los cuales ayudan a generar y distribuir inteligentemente contenido útil adaptado a una necesidad particular de cada usuario en la web. Cada usuario, forma parte de una red única en términos de experiencia.

La IA y el ML, pueden ayudarnos a encontrar lo que queremos, ya que poseen la suficiente cantidad de información para que así sea.Puede reconocer personas, lugares, eventos, empresas, productos, películas, etc.

Puede entender la relación entre las cosas.

Algunos de los ejemplos de la web 3.0 son Siri de Apple, la API de la nube de Google, entre otros.

