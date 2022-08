Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por trata de personas y esclavitud.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados “por trata de personas y reducción a la servidumbre” por Carmen Cisnero Reboledo, su exempleada doméstica, quien además los escrachó públicamente por todo lo que vivió durante años. Sin embargo, Wanda e Icardi lo niegan rotundamente y aseguran que la mujer miente.

Carmen aseguró ante la Justicia que Wanda y el jugador del PSG la tuvieron de rehén en su casa de Italia y que incluso no le dieron la documentación necesaria para salir del país. “La fiscalía imputó a Wanda Nara y Mauro Icardi por trata de personas y reducción a la servidumbre, en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py”, aseguró Daniel Ambrosino en América Noticias (América TV).

“Vamos a hacer una denuncia penal contra Wanda, Mauro y la madre de Wanda también por reducción a la servidumbre, que en criollo sería esclavitud”, explicó Alejandro Cipolla, abogado de Carmen. Además, destacó que lo que hicieron Wanda e Icardi fue “llevar a la persona a pensar que es absolutamente nada: a hacerla dormir en un colchón al lado de un lavarropa sin almohada, ya que utilizaba una toalla, y darle de comer comida vencida de varios días”. “Tenemos pruebas, fotos y conversaciones”, cerró.

Después de que salió a la luz la denuncia de Carmen, hubo muchas opiniones divididas. Por un lado, quienes apoyaron a Wanda e Icardi y no creen que la mujer esté diciendo la verdad, y por el otro, quienes confían en que el relato de Carmen es verdadero. Entre las personas que le demostraron su apoyo a Cisnero, se destaca una agrupación de empleadas domésticas de Uruguay, quienes se unieron para manifestar su repudio hacia la pareja.

“Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios pero no paga”, anunció la líder de la agrupación mediante un comunicado. “Nosotras, las trabajadoras domésticas uruguayas, queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”, destacó.

Es por esto que hicieron un fuerte pedido para las autoridades de su país: “Exigimos que la señora sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”.