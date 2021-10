Wanda Nara tiene un nuevo pretendiente

En medio del terrible momento que está atravesando la empresaria con su marido, aseguran que una estrella italiana intentó conquistarla.

Yanina Latorre, reveló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que Eros Ramazzotti le escribió a Wanda Nara con intenciones de conquista tras su escandalosa pelea con Mauro Icardi. Algo que dejó sorprendidos a todos en el estudio.

Luego de que la angelita contara que la empresaria está “más cerca del divorcio que de reconciliarse con el futbolista”, Ángel de Brito le preguntó: “¿Es cierto que recibió mensajes de famosos, de un cantante al menos muy, muy famoso?». A lo que Yanina le respondió: «Le está escribiendo todo el mundo como a Cinthia (Fernández) imaginate, con una Hermes (por las carteras que usa la mediática) encima… y ahora ya tiene un pretendiente cantante pero estamos hablando de otra liga, no es que el Polaco la llamó».

Y siguió contando: «Le escribió en otro idioma para darle el pésame…». Entonces, fue Mariana Brey quien quiso saber: «¿Un cantante que ya la conocía previamente?». «Sí, se conocen», le contestó picante la panelista.

«Un cantante no solo top sino que fue o es si quieren sex symbol», agregó el conductor de LAM ante las cámaras. «¿Es buen partido?», indagó Maite Peñóñori. «Sí, yo me llega a llamar y…», confesó Latorre, entre risas.

«Eros Ramazzotti, no sé, el único que conozco», arriegó Brey. Y Maite opinó: «Para mí Wanda tiene que apuntar a uno más grande». «Este podría ser», le contestó Yanina. Luego, Ángel volvió a tomar la palabra y preguntó: «¿Está soltero Eros Ramazzotti?», a modo de confirmar ya las sospechas de Mariana.

«No lo sé, Eros Ramazzotti le escribió a Wanda, chicas, yo no estoy corriendo con esa suerte… encima el atrevido de Icardi está celoso y quiere que ella cierre sus redes sociales y que nunca más trabaje», terminó confirmando Latorre al mismo tiempo de recordar las exigencias que el futbolista del PSG le habría impuesto a la modelo para regresar a su trabajo.

«Paren chicos, Eros Ramazzotti acaba de aparecer. ¡Esto es muy importante!», interrumpió Pía Shaw, asombrada. «Por eso (Mauro) quiere que (Wanda) cierre las redes», reveló el jurado de La Academia de Showmatch (El Trece). «¿Por Eros Ramazzotti?», consultó Pía, sin salir de su asombro.

«No solo por él», aseguró Yanina. “¿Y qué le dijo Eros Ramazotti?”, deslizó Pía totalmente consternada por la situación: “Le dijo que si necesitaba «un amigo», o tomar «un café» él estaba”, afirmó la mediática.

«Eros tuvo dos matrimonios y el último terminó en 2009. A ver, quizás tenga alguna novia, pero en principio su matrimonio está terminado. ¡Es un soltero que vale la pena!», concluyó Brey mientras leía en el piso la biografía del intérprete de grandes éxitos.

Sorprendidas con la información que brindó Yanina Latorre, en LAM siguieron hablando del tema pero, en esta ocasión, fue el conductor del ciclo quien reveló un llamativo dato, el cual “enamoró” aún más a las angelitas, y apoyaron la moción de que la empresaria le dé una oportunidad al cantante.