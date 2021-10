Wanda Nara llamó «putita» a la China Suárez y «boludita» a Alejandra Maglietti

La empresaria rompió el silencio y se trenzó con la panelista de Bendita, quien dijo que «lo de Wanda es un show» y se llevaba puesta a otra mujer, y apuntó directamente a la actriz, pero después borró todo.

Wanda Nara llamó «putit*» a Eugenia China Suárez tras cruzar fuertemente a Alejandra Maglietti en la red. La empresaria rompió el silencio desde la explosión que generó con su demoledor mensaje escrachando a una «zorra» que se había «cargado» a una familia.

«¿Necesitas nombres boludit*? ¿O un mapa para saber quien es la putit* que manda fotos a casados? Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió», tiró Wanda Nara, rompiendo de esta manera el silencio tras el bombazo del pasado sábado.

«La lógica de: es hermosa, a mi marido le gusta, entonces la destruyo por lo que imagino que mi marido haría con ella o la que sea. Cómo si la culpa fuera de ella y el tipo no tuviera discernimiento. El compromiso es de el», puso Alejandra Maglietti en su cuenta de Twitter. «Más allá de que es claro que lo de Wanda etc es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión», agregó.

«¿Además el hombre no hizo nada? Genia, Ale», le preguntó el conocido tuitero (abogado) Derecho en Zapatillas. Entonces la panelista de Bendita TV (El Nueve) replicó: «Harta de esa lógica machista que expone y nadie le dice nada. Solo quiere destruir a otra mujer que sabe que le gusta a su marido, nada más, los celos más básicos y arcaicos».

Cuando otra usuaria le preguntó «Por qué tiene que aclarar algo que ella no hizo? Los periodistas fueron los primeros en decir que era la China, que sabes que le pasa a ella para agarrar ese feminismo barato y tirarle a ella que no dijo nada. Los medios dónde vos trabajas lo dicen. Vos tampoco decís nada de él», Maglietti respondió: «Si te importa el otro aclaras por solidaridad. Disfrutas de que pongan a otra en la picota, la humillación».

«¿Por qué no pone Icardi me cagaste? Se enoja con ella. Fidelidad le juro el no ella», sentenció Maglietti, quien además es abogada. «El pasado de ella (la China) es irrelevante. Entonces por su pasado se merece que la pongan en la picota? Ya no estamos en 1810», cerró.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!