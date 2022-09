Wanda Nara habló sobre la posible llegada de Icardi a Boca: “Puede ser…”

En la previa del Superclásico, Wanda Nara sorprendió al mundo Boca con una declaración sobre la posible llegada de Mauro Icardi a la Argentina.



Boca vive una semana revolucionada. Mientras continúa lamentándose por la ausencia de Sebastián Villa y sueña con que Luca Langoni sea la llave del Superclásico que está a la vuelta de la esquina, la Comisión Directiva paró la oreja para escuchar a Wanda Nara. La pareja y representante de Mauro Icardi habló en Los Ángeles de la Mañana y no descartó su regreso a la Argentina.

Si bien la modelo y empresaria confirmó que el padre de sus dos hijas “tiene contrato con el París por dos años y está tranquilo”, la realidad indica que el argentino no es tenido en cuenta por el DT (ni lo incluyó en la lista de la Champions League) y su salida de Francia podría definirse en los próximos meses. ¿Boca es una opción? Wanda no esquivó la pregunta.

Wanda Nara habló sobre la posible llegada de Mauro Icardi a Boca: ¿hay chances reales?

Al aire de LAM y sin pelos en la lengua, Wanda Nara habló del futuro de Icardi: “Puede ser que juegue en Argentina, a mí me encantaría. Mis hijos y mi marido son la parte europea, yo soy la parte argentina de la familia”. Y sumó pensando en el Xeneize: “Yo soy de River, pero donde sea. Si tiene que jugar en Boca gritaré también los goles”.

Por otra parte, la ex esposa de Maxi López no cerró la posibilidad de que el delantero siga su carrera en el Viejo Continente: “Yo tengo muchas ganas de vivir en Turquía. Ya hice seis o siete viajes allá sola con mis hijos. Es un destino que me encanta, somos una familia grande y pensamos en función de todos”. En el club de La Ribera ya lo esperan con los brazos abiertos…