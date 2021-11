Wanda Nara en ropa interior tras una nueva crisis con Icardi

La empresaria se mostró en lencería antes de empezar una sesión de fotos y se robó toda la atención de sus seguidores.

Luego de que trascendieran rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara viajó a Milán sola y compartió una foto en ropa interior con sus casi 10 millones de seguidores.

“Shooting time Milán … empezando fotos de campaña . Esperando mi team”, escribió Wanda junto a la imagen donde se la puede ver en paños menores.

Si bien en reiteradas ocasiones la rubia ha compartido fotos en ropa interior o bikini, desde su escandalosa separación con Mauro Icardi por la China Suárez, Wanda se relegó a subir fotos en familia, de entrecasa o de producciones pasadas.

La publicación no tardó en tomar repercusión y recibió comentarios “detractores” por de sus seguidores, como así también, otros le demostraron su apoyo. Incluso, algunos internautas empezaron a especular con que la mayor de las Nara está soltera nuevamente. “Team Wanda”, “Diosa”, “Dejalo a Icari y buscame a mí”, “Está soltera, está clarito”, “Lo que se está perdiendo Icardi”, fueron algunos de los mensajes.

El pasado 25 de octubre, la exvedette compartió un extenso mensaje confirmando que volvía a apostar al amor con el delantero del PSG. Sin embargo, en las últimas horas, los fanáticos observaron que ese posteo ya no se podía observar en el perfil de Wanda, y sería uno de los indicios de una posible ruptura con Mauro Icardi.

«Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos», empezó diciendo Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una foto con Mauro Icardi.

«A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos», detalló en ese entonces la empresaria y madre de las dos hijas menores del jugador del PSG. «Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo», agregó.

Sin embargo, a pesar de haberse separado y emprender su divorcio, Wanda despertó tras un inesperado accionar de Mauro. «Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, le expresó Icardi. «Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él».

«Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi», concluyó Wanda Nara su carta abierta sobre su relación con Mauro Icardi.

Otra prueba de que las cosas “no estarían bien” entre el futbolista y la mediática es la reciente «escapada» de Wanda a Milán. Fue ayer cuando sorprendió al mostrarse desde el aire en sus historias de Instagram junto al tema «Maldita foto», de Tini Stoessel y Manuel Turizo, cuya letra reza: «Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro’. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro».

Cabe resaltar además que, la producción de fotos que está realizando Wanda en este momento, es en la prestigiosa ciudad de Italia.