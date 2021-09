Wanda Nara apuntó contra Maxi López

La empresaria habló con un medio italiano y fue fuerte contra su exmarido y padre de sus tres hijos.

Wanda Nara, en diálogo con la revista italiana “Confezione”, disparó contra su expareja, el exfutbolista Maxi López, y padre de sus tres hijos. “Yo era muy popular en mi país”, comenzó relatando Wanda Nara, y siguió: “ Y lo sigo siendo, cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”.

“Lo dejé todo por Maxi, no me merecía una traición”, disparó contra el exfutbolista, quien anunció su retiro del fútbol en julio. Y en la misma línea detalló: “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país”, recordó Wanda, y agregó : “sabía que no sería fácil volver a trabajar, después de una pausa tan larga”.

Sobre perdonar una infidelidad y seguir adelante indicó: “Por supuesto, hay muchas mujeres que logran fingir y siguen adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”.

En cuanto a la relación de los hijos con su ex marido, la empresaria desmintió la ausencia del vinculo de Valentino, Constantino y Benedicto con su papá, una situación que Maxi López ha puesto constantemente en el foco de sus discusiones, y aseguró: “Eso es falso que el padre de los nenes no los ve, los ve cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia”. “Algunos confunden porque quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad”, recordó.

“Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal de su papá, cada uno es responsable de sus actos, yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”, lanzó.

Wanda Nara le inició acciones legales a Maxi López luego de que el futbolista y padre de sus hijos le reclamó el no poder ver a sus hijos desde hace diez meses. La abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, confirmó la demanda. “Quiso lastimar la imagen de Wanda”, afirmó.

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, había arremetido López contra Wanda (sin mencionarla) junto a una foto con Benedicto, Constantino y Valentino que compartió en una historia en su cuenta de Instagram.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la empresaria, manager y esposa de Mauro Icardi, le contó a Laura Ubfal que su clienta le inició una demanda judicial al futbolista por sus dichos. “Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria… El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, afirmó la letrada. Además, se conoció que el monto de la indemnización será donado por la modelo a comedores infantiles.

Cabe recordar que la expereja ya enfrenta un conflicto legal por la cuota alimentaria. El 21 de mayo del año pasado, Maxi López había sido declarado “deudor alimentario” por no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos llevándolo a pagar unos 3 mil euros por mes.

En ese momento fue también Ana Rosenfeld quien contó detalles de la resolución que llevó adelante el Tribunal de Familia de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro.