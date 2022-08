Wanda le pidió el divorcio a Icardi

Se filtró un audio donde la rubia le cuenta todo a una empleada. Ya había varios rumores sobre una nueva crisis en la pareja.

Hace varias semanas que Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan rumores de una crisis de pareja. Todo hacía suponer que el futbolista estaba intentando reparar el vínculo, pero parece no haber retorno. “Estoy haciendo el divorcio”, aseguró ella en un audio privado que se filtró.

En LAM (América) pusieron al aire el mensaje en el que la empresaria mediática confirma que le pidió el divorcio al futbolista.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se la escucha decir en la grabación que le envío a una empleada.

Fuente: TN