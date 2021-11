Wanda contó como descubrió el engaño de Icardi

Susana Giménez le hizo una entrevista a Wanda Nara luego del affaire que su esposo, Mauro Icardi, tuvo con Eugenia “China” Suárez (29). Y no se calló nada.

El envío comenzó pasados 12 minutos de las 21, y con la diva muy cerca de la Torre Eiffel, máximo ícono de París, capital de Francia. “Vamos a hablar con la más buscada, es la nota del año”, aseguró la conductora al presentar a “Wanda Nara de Icardi”.

“¿Sabés que (a tu escándalo) lo llamaron el WandaGate?”, le preguntó la conductora a su entrevistada, que se lo tomó con gracia. Luego, Susana le pidió detalles cómo comenzó la crisis con el futbolista del PSG. Y ella se los contó sin filtro.

“Estábamos en un campo con las nenas andando a caballo. Una chica que nos organiza las fiestas me pidió una foto, yo sabía que había unas en el teléfono de Mauro, y cuando busqué, vi pantallazos de una conversación con una mujer muy famosa que todos ya saben”, reveló apenas comenzó Susana, invitada de honor, el ciclo que se mostrará completo en la plataforma de streaming Paramount+.

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca y la ira, así que puse la historia”, sostuvo Wanda en alusión a la publicación en la que trató de “zorra” a la China Suárez.

La empresaria contó que siempre le revisó el celular a Icardi, y que él incluso le mostraba cuando alguna mujer quería seducirlo. “Los futbolistas tienen que saber que tienen un poder de que cualquier mensaje o reacción hace que cualquier mujer se muera por estar en este lugar”, aseveró la esposa del delantero.

“Yo no era amiga de la China Suárez. Tenía una relación cordial y a partir de lo que vi mi enojo quizás tuvo una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Pero después vi que con ella no tenía nada”, continuó Wanda.

“Nunca tuve una pareja abierta, y para mí, un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que una mujer con los valores que tengo yo nunca hubiese escrito”, aseguró la hermana de Zaira Nara sobre los chats de Icardi y Suárez.

“Han dicho que he visto otras cosas de Mauro, pero no hay nada más lejos de la realidad. Juro por mis cinco hijos que nunca tuve este tipo de problema con él. Pero cuando pasó esto me re calenté, saqué el primer avión que había y me fui a mi casa de Italia”, le dijo Wanda a Susana.

“Pensamos en el cariño que nos tenemos y en que fue el gran error de su vida, te digo que nos hemos contado cada cosa pequeñita. Me ha contado otras cosas con gente famosa”, reveló la mediática.

“Uno también se puede confundir en un momento y decir ‘no quiero seguir’. Me dijo que quería dejar el PSG pero no sabemos si es verdad”, siguió Wanda entre risas.

“En realidad no fue nada si te ponés a pensar, pero para mí fue un montón por los códigos que tenemos”, expresó la entrevistada.

“¿Se vieron la China y Mauro?”, preguntó Susana, y Wanda respondió que sí. “Me dijo que no fue nada y yo pienso que pudo haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. Parece que sí, que ella vino a París”, aseguró la modelo.

“Cuando hablamos (con la China), le pedí perdón por la historia con esa palabra tan poco elegante”, reveló Wanda con respecto a su conversación con la China.

“¿Hubo una videollamada con la China?”, indagó Susana sobre la versión que indicaba que la actriz se comunicó con ellos cuando fueron a ver a Evaluna Montaner y Camilo en París.

“A los cinco días de ese supuesto encuentro, rebobino y me acuerdo que había hablado con ella en un recital. Entonces se lo pregunté (a Mauro), si hace cinco días había estado acá y preguntó para hablar conmigo habiendo estado acá. Te juro que no me acuerdo qué me respondió”, reveló Wanda.

Captura de pantalla.

“No me cambia si pasó algo entre ellos o no. Un mensaje en nuestra relación es bravísimo. Yo hoy confío ciegamente en Mauro, lleno esta habitación con 200 mujeres. Si no confiara, no podría seguir con él”, aseguró la esposa de Icardi.

“Mauro dice lo mismo que vos, que si hubiese pasado algo sería diferente”, le dijo la modelo a Susana, quien hizo hincapié en si la China tuvo sexo con el deportista o no en un hotel de la capital francesa.

“Fue un punto en una relación en el que pudo haber sido una cosa o la otra, y pudimos volver a elegirnos”, sostuvo Nara.