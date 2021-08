Walberto Allende: “Teníamos que fabricar nuestros propios juguetes”

El actual diputado nacional y precandidato a renovar la banca por el frente de Todos, Walberto Allende, tuvo una infancia muy humilde en 9 de Julio, eran siete hermanos, su mamá amasaba 20 kilos de harina para alimentarlos y su papa trabajaba a destajo en los parrales. En un contexto humilde transcurrió su infancia.

“En mi niñez no había los festejos que se realizan ahora, era más que nada, en familia y a veces, no nos llegaba el regalo. Pero no existían esos eventos que hacen en las uniones vecinales y clubes. Éramos tantos en mi familia que a veces los regalos no llegaban y teníamos que fabricarnos nuestros juguetes. A los cajones que les poníamos latas de picadillo y hacíamos un autito. También hacíamos barriletes. Toda mi niñez fue ahí, siempre alrededor de la Villa de 9 de Julio, mi viejo todavía vive ahí”, cuenta a zonda diario Walberto Allende.

Allende recuerda que “jugábamos mucho al fútbol, hicimos una cancha con los “Lechuzos” Torres con el “Cabezón” Mercado, con el “Pastel”, el “Pabel”, el “Rodo”. Éramos todos niños e hicimos una canchita y jugábamos a la pelota, siempre con pelotas que hacíamos con medias. Mi viejo con los otros vecinos, colocaron unos palos y ahí pusieron unas lámparas a querosene y en los lotes de los fondos, que eran largos. Así armaron una cancha y en las noches hacían un campeonato entre los vecinos. Era un tierral, pero era muy lindo”.

Para el diputado, “fue una infancia dura, porque éramos muchos, pero fue lindo. Éramos siete hermanos, mi mamá se casó joven a los 15 años y sus papás fallecieron y se tuvo que llevar a mis tíos a casa. Yo tengo tíos de mi edad, éramos una banda todos”.

Con cariño recuerda el esfuerzo de su madre que ahora “sufre mucho de los brazos, porque amasaba 20 kilos de harina día por medio. Mi papá era parralero, somos parraleros venimos de toda la vida de hacer parrales, desde mi abuelo, hemos trabajado mucho”.