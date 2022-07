Wado de Pedro: “Los políticos no tenemos la culpa de todo”

El Ministro del Interior, defendió a los políticos ante los empresarios.

Ante la plana mayor del empresariado argentino, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, habló luego de la crisis abierta en el Gobierno tras la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán y aseguró: “Los políticos no tenemos la culpa de todo”.

“Algunos dicen: ´Los políticos tienen la culpa de todo´, yo digo que no, creo que hay responsabilidades colectivas”, argumentó De Pedro, convertido este jueves en el orador estrella en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el barrio porteño de Puerto Madero.

Allí, en el Alvear Icon Hotel, el dirigente camporista expuso sobre su mirada federal de la Argentina y destacó la necesidad de generar “empleo formal y genuino en cada rincón” del país, minutos después de ser elogiado por el presidente del CICyP y titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien lo calificó como “un político joven con experiencia y gestión, dialoguista y con futuro”.

Posteriormente, al término de las exposiciones de Funes de Rioja y del propio dirigente mercedino en el escenario, durante el brindis final al cabo del almuerzo, el empresario Eduardo Eurnekian, sentado justo enfrente de “Wado” de Pedro en la mesa principal del salón, fue más allá y sostuvo que el ministro reúne las condiciones políticas necesarias como para “torcer el rumbo de la historia” en la Argentina.

En ese contexto, ensalzado por referentes de peso del llamado “círculo rojo” y haciéndose eco de palabras previas del titular de la UIA, que destacó la necesidad de construir políticas de desarrollo consensuadas y a largo plazo en la Argentina, De Pedro convocó a la oposición a tomar parte en ese debate: “Quiero que participe Cambiemos”, enfatizó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para reponerle al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Escuché al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires decir que convocaba a discutir metas comunes y que las quería consensuar, pero no con el kirchnerismo”, sostuvo, recordando comentarios el dirigente de PRO -con aspiraciones de competir por la Presidencia de la Nación en 2023- ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

“Yo como kirchnerista quiero convocar al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires también a consensuar cuál es el perfil productivo, cuál es la estrategia productiva que buscamos para la Argentina, porque ese consenso tiene que ser una de las políticas que no se pueden cambiar”, remarcó el ministro del Interior, durante el tramo más encendido de su discurso, pronunciado por momentos en clave electoral incluso.

Un acuerdo de esas características le permitirá al país disponer de la robusteza política necesaria como para cambiar el rumbo, aseguró el funcionario nacional, que también resaltó la importancia de “aprovechar el caos mundial”, en esta coyuntura post-pandemia de coronavirus y en medio de la guerra en Ucrania con motivo de la invasión rusa, para “definir un proyecto de país y después que la política juegue por encima de esos consensos – generales-“. “Quiero una Argentina que funcione y un Estado que funcione”, consignó.

Consideró, además, en que son “colectivas” las responsabilidades por la actual situación nacional e instó al empresariado a invertir en la Argentina, después de que Funes de Rioja -que será reemplazado al frente del CICyP por el actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda- abogara por “zanjar la brecha y terminar con los prejuicios” en la relación entre el sector productivo del país y la dirigencia política.

“No nos asustan las convicciones, las aspiraciones personales ni los diferentes puntos de vista”, recalcó el líder industrial, al sostener que De Pedro “representa a la nueva generación de políticos” en el país. También pidió Funes de Rioja al Gobierno un “entorno macroeconómico más estable”, de igual manera que una hoja de ruta fiscal y monetaria que se sostenga en el tiempo, además de plantear que el único camino viable para salir de la pobreza es la creación de empleo digno.

Más tarde, en diálogo con periodistas, se mostró inquieto por el endurecimiento del cepo que dispuso la Casa Rosada en busca de restringir la salida de dólares vía importaciones y destacó la necesidad de que ingresen al país “insumos, repuestos y maquinaria” para mantener activo en andamiaje productivo doméstico.

Funes de Rioja se sentó junto a De Pedro durante el almuerzo, ambos -al igual que el resto de los comensales- degustaron un plato con salmón rosado como entrada y luego lomo al champiñón, antes del café y el postre. En el coqueto hotel de Puerto Madero, distintos referentes del “círculo rojo” reunidos para la ocasión discutieron sobre los recientes cambios en el Gobierno, con la salida de Guzmán como ministro de Economía y la llegada de Silvina Batakis en su reemplazo, la volatilidad cambiaria y las dificultades para importar especialmente, aunque también se escucharon comentarios vinculados con la polémica eliminación de River de la Copa Libertadores de América en la noche del miércoles.

Además, varios empresarios resaltaron la necesidad de que los funcionarios del Gobierno “se dejen de pelear entre ellos” y se enfoquen en la gestión. “Tienen razón en lo que plantean”, dijeron a la prensa desde el entorno de De Pedro.

Además de Funes de Rioja y de Eurnekian, fundador de la Corporación América, asistieron al almuerzo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, junto al propio Pereda; y Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), entre otros.