Vuelve Rapsodia con un nuevo show para todo público. El conocido boliche reabre su espacio desde el 12 de febrero con una renovada propuesta artística para disfrutar. “Hoy la homofobia es un problema del otro, del cual no me tengo que hacer cargo yo”, destaca Dany Love.

El boliche Rapsodia reabre sus puertas el próximo sábado 12 de febrero con todos los protocolos y novedades artísticas para todo público.

“La intención es seguir existiendo como lugar de esparcimiento. Fue un lugar de contención que no existía en la provincia y hoy se trata de reinventarse”, destaca Daniel Olivares (Dany Love), showman, actor y encargado del boliche.

“Rapsodia fue en SJ la cuna del Drag Queen, el transformismo y el colectivo LGBTQ. Esta faceta artística seguirá sosteniéndose después de la pandemia. Sufrimos la crisis más importante y si bien muchos seguimos vivos, muchos no han podido sostenerse lamentablemente. Rapsodia no recibió ayudas para poder subsistir, es puras ganas y defender la fuente de trabajo”, agrega.

“Rapsodia dejó de ser un lugar netamente gay, es parte de la evolución de San Juan”, advierte Dany Love.

Según Dany, cada vez se hace más difícil, las fiestas clandestinas están por todos lados, hay situaciones que perjudican a los locales nocturnos. “Detrás de un negocio legal, hay muchos impuestos, aportes, gente que trabaja permanentemente”.

A la vez, señala que ”significa mucho volver a apostar a la diversión y a las fuentes de trabajo, a tener voz y voto en el lugar para poder expresarnos, crear personajes y sentirnos libres, apostando a un San Juan distinto”.

“A Rapsodia podíamos ir y no nos encontrábamos con la risita o el codazo, hoy está abierto para todo el mundo, dejó de ser un lugar netamente gay, es parte de la evolución de San Juan. Hoy la homofobia es un problema del otro del cual no me tengo que hacer cargo yo”.

Las nuevas generaciones

Para el artista y empresario, “las nuevas generaciones son preciosas, ven la vida desde una óptica más real, sin tener que quedar bien con tanta cosa que nos limita la vida. Ya está dejando de importar esta trivialidad del “qué dirán”, se está viviendo de manera más original”.

También adelanta que la noche del 12 de febnrero tendrá que ver con la unión. “Cultura drag” se hará cargo del show de la noche con vestuario y coreografía. Y “La Diversity” se encargará de la animación conjuntamente con “la casa madre”, “estamos organizando todo con mucho entusiasmo y amor”.

“El que no se embarca, no se marea dice mi madre”, destaca.