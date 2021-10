Vuelve Noche Abierta al aire de Radio Nacional

Será desde el próximo sábado, de 19 a 21 hs, con la conducción de Francisco Lahti y Mariana Viera Campbell. Conocé a los invitados.

Desde este sábado, la tarde de Radio Nacional San Juan se llena de arte. De 19 a 21 hs, vuelve al aire Noche Abierta, el espacio de todos los artistas de San Juan, con la conducción de Francisco Lahti y la co-conducción de Mariana Viera Campbell.

Los primeros invitados serán el matrimonio de músicos, Belén Ramet y Pablo Maldonado; Jamile Apara, coordinadora del espacio Artify Argentina; Fátima Garro, cantante y Miguel Ángel Greco, coordinador Regional de Instituto Nacional de la Música.

“Después de cuatro años sin estar al aire, puedo decir que me envuelve la ansiedad y la alegría, al volver a nuestra casa, con esta hermosa propuesta que creamos junto a Francisco Lahti, y que vuelve nuevamente todos los sábados, siendo espacio para todos los artistas de San Juan”, señala Mariana.

“Vuelvo con todas las ganas, renovada, como si no hubiera pasado el tiempo. Estar en Noche Abierta es algo que me apasiona, como así también, el llevarle esta propuesta cultural a todos nuestros oyentes”, agrega la cantante.

El programa se puede escuchar en vivo por AM 910 / FM 101.9 y desde bit.ly/NacionalSanJuan.

