¿Vuelve Eros For Men?: Fiscalía pedirá que levanten la clausura

La estética investigada por presunta prostitución podría abrir sus puertas próximamente.

Finalmente, tras un nuevo allanamiento en la estética masculina “Eros For Men”, se aproxima el levantamiento de la clausura que estaba impuesta desde que una mujer denuncio en la Justicia que en ese lugar se facilitaría la prostitución. El caso fue muy resonante y las declaraciones de Liam Patricia Coria, resonaron en la sociedad. Es que la mujer habló en la audiencia de formolización, apuntó contra la denunciante y deslizó que ha maquillado a jueces, fiscales e integrantes de la Corte. De todas formas, el fiscal de la causa afirma que tiene pruebas contundentes y que la acusación sigue firme.

Este jueves realizaron un allanamiento donde la propia Coria fue y debió abrir la puerta, sin ingresar, para que los investigadores entren a buscar más pruebas. Encontraron talonarios de residuos, una caja metálica con dinero, y un profiláctico.

“Ya con eso, pedimos el levantamiento de la clausura, no me interesa que siga clausurado. La doctora Noriega (Defensora) había presentado una impugnación y el juez había dado 30 días para expresarse, pero cuando lo haga, ya no va a hacer falta porque ya no me interesa que siga clausurado. Tenemos pruebas contundentes “, afirmó el fiscal de la causa, Juan Manuel Gálvez a Zonda Diario.

En este contexto, aclaró que, si bien pedirá que se levante la clausura, porque la investigación ya está casi cerrada, si abre el local, no pueden ir las testigos de la causa. “Tienen prohibición de acercamiento”, expresó.

Cómo sigue la causa

“Por ahora sigue con la misma calificación, estamos terminando de analizar los elementos de computación. Con eso, estaría en condiciones de hacer la imputación formal y pedir el juicio, porque hasta ahora, nadie me ha brindado información que me haga cambiar la carátula”, indicó.

¿Irán a declarar los clientes?

No creo, no me hace falta, porque con lo que tengo, es contundente la prueba.