Vuelve el folklore a Concepción

Hoy a las 17 San Martín recibe al Deportivo Morón con el aliento de su gente que regresa a las tribunas del estadio Hilario Sánchez después de un año y medio. El equipo de Villalba viene de perder y necesita levantarse para seguir con vida.

Los trapos ya están enrollados y con ganas de flamear. Las tribunas se comienzan a mover ante el cántico de su gente. Los hinchas no aguantan la ansiedad, ese deseo de gritar un gol y de volver a pisar un estadio.

Después de 580 días sin público por la pandemia, esta tarde regresan en los hinchas verdinegros al Hilario Sánchez. El 1 de marzo del año pasado fue el último juego con público en Concepción (venció 3-2 a Agropecuario).

Con un aforo del 50% en las tribunas, hoy a las 17 San Martín recibe al Deportivo Morón con el aliento de su gente que será vital para recuperar la memoria y volver a la victoria.

El Verdinegro viene de perder 1-0 ante Güemes en Santiago del Estero y necesito volver a levantarse para seguir con chances de meterse al Reducido.

En cuanto a lo futbolístico el entrenador del equipo sanjuanino Luis Villalba realizará una sola modificación. El delantero Matías Giménez fue expulsado en el encuentro anterior ante Güemes y en su lugar ingresaría Mauricio Vera y Berterame pasaría a jugar en ataque junto a Rescaldani.

Del otro lado, el “Gallito” que marcha cuarto en la tabla, viene de caer 2-0 como local ante Brown de Adrogué. Su DT Lucas Bovaglio no realizaría cambios en el primer equipo y pondría a los mismos once.

Tarde especial en Concepción.

