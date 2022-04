Vuelve el debate por el horario del comercio. El SEC vuelve a insistir con su propuesta de implementar un horario de corrido en la atención al público, por lo menos desde ahora hasta octubre.



“Puede haber una resolución o ley como tiene Córdoba, donde desde el primero de abril al 30 de octubre pasan a un horario de comercio de 9 a 17 y queda ese horario establecido. Si tenemos un acercamiento se puede hacer y conseguir de otra manera”, dijo Mirnal Moral.

Por su parte, Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, remarca que : “Hicimos el año pasado una compulsa donde 56% de los comerciantes dijo que no estaba de acuerdo con implementar el horario de corrido. Pero a lo mejor puede haber algún punto de encuentro con que tengamos dos usos horarios en el año”.

En tanto que el director comercial de la Federación Económica, Marcelo Vargas recarcó: “es un tema caduco. Es una facultad del dueño del comercio y no lo vamos a discutir con Moral. Ella quiere hacer una ley provincial, pero no va a prosperar porque es anticonstitucional. La ley garantiza que vos podes atender a la hora que quieras, siempre y cuando respeten el descanso y la cantidad de horas del trabajador. En la Constitución hay libertad de trabajo en el comercio”

Por su parte, Comerciantes Unido, rechazó la iniciativa pero aclararon en un comunicado que “no estamos en contra del horario corrido, estamos en contra de la imposición sin contemplar las dinámicas de los diferentes comerciantes”.