Vuelve ABBA: 5 canciones nuevas y un espectáculo en Londres

El histórico cuarteto sueco vuelve después de casi cuarenta años, el anunció se realizo a través de las redes.

ABBA está de vuelta, una cuenta de Twitter recién creada este jueves lo ha anunciado con un escueto mensaje. Los suecos son una de las bandas de pop más importantes de todos los tiempos y por lo que se sabe publicarán cinco nuevas canciones con motivo del lanzamiento de un nuevo espectáculo, de nombre “Abba Voyage”.

“Abba Voyage” consistirá en un película documental sobre el grupo, además de un espectáculo de hologramas que se estrenará el próximo mes de mayo en un teatro de Londres. A ese estreno asistirán los componentes del grupo, Björn (76 años), Benny (74), Agnetha (71) y Anni-Frid (75), que interpretarán los temas nuevos compuestos para la ocasión. La página ofrece la posibilidad de registrarse y asistir al estreno.

El proyecto comenzó a gestarse en 2016, pero no acabó de tomar forma hasta el 2019. Sin embargo la pandemia causada por el Covid-19 obstaculizó todos los planes, que ahora por fin podrán ver la luz.

En 2018 los músicos regresaron al estudio prometiendo componer dos nuevas canciones. Esas pistas, ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, se fueron retrasando en varias ocasiones, y ahora Abba agradecerá la paciencia de sus seguidores sumando a esos dos temas o otros tres más que acompañarán a su nuevo espectáculo.

Abba vendió más de 100 millones de discos en la década de los 70 con temas como ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, ‘Mamma mia’, ‘Fernando’, ‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’ o ‘Chiquitita’. Sus fans muchísimos en todo el mundo y el nuevo espectáculo promete llevar su música a nuevas generaciones.