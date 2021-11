Vuelve a sonreír

En un ring es feliz y este viernes vuelve a pelear en la provincia defendiendo su título de campeona de la categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo. La rival será la bonaerense Daniela Barbi Rivero en el estadio Marcelo García de Pocito.

Volveré siempre a San Juan a cantar” reza parte de la canción. Y sin cantarlo pero deseándolo de manera especial, Cecilia Román cuenta las horas para volver a la provincia ya que se fue en septiembre para preparar la pelea y la espera se hizo muy larga.

La sanjuanina y actual campeona mundial de la categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo se prepara para una nueva defensa este viernes en la provincia y en un nuevo escenario deportivo que recibe por primera vez a esta actividad.

El estadio Marcelo García de Pocito será testigo junto a miles de sanjuaninos de lo que puede ser una batalla complicada para Cecilia.

“Soy boxeadora y se lo que hacemos, espero lo mejor de la rival. Enfrenté a Carolina Duer que fue la mas difícil que tuve. Entrené con Yésica Bopp y ese también es un parámetro importante. He visto algunos videos de Barbi (Rivero), es un poco mas baja que yo y se que tiene algunas peleas menos pero veremos lo que plantea en el ring el viernes. Trataré de imponer mi ritmo y pegar lo mas duro que se pueda” comenzó contando desde Buenos Aires Cecilia respecto de su rival en lo que será su sexta defensa del título mundial.

Si bien tuvo una pelea que no fue por el titulo y que debió ganarla en Estados Unidos, ha pasado algo mas de dos años de su última defensa y eso no es un inconveniente para la boxeadora sanjuanina.

“Pasaron dos años y cuatro meses de mi última defensa, pero no he perdido el ritmo y en eso tiene mucho que ver Juan Ledesma, mi técnico que me entrenó en su gimnasio. Lo bueno en esta oportunidad es que entrenamos a la par de boxeadoras como Yésica Bopp, campeona mundial, Micaela Ahumada, campeona super mosca de San Luis y Daniela Ramos campeona nacional de Brasil. Hicimos un muy buen guanteo y creo que esa experiencia previa sirve a la hora de enfrentar a cualquier rival”, remarcó Cecilia que será la que cierre el festival el viernes que además será transmitido por la TV Públic desde las 23.00.

Respecto de como llega en lo físico, Cecilia destacó que está muy bien con el peso para la categoría . “Con el equipo de Juan se trabaja a full y aprendiendo en cada entrenamiento por que se hace con otras chicas de mucha experiencia. Para esta oportunidad hemos sumado un trabajo con Neuro Sport San Juan, que tiene que ver con el entrenamiento de las habilidades cognitivas y de la visión. A través de diferentes ejercicios guiados por diferentes especialistas se hacen sesiones de entrenamientos que tienen que ver con la atención, coordinación y enfoque que resulta importante para mejorar el rendimiento en el ring” contó Cecilia.

La espera se hizo larga y si Dios quiere hoy estará en la provincia para esperar el pesaje de mañana.

Y volverá a subir al ring para hacer lo que mas le gusta, lo que mas siente porque durante la pandemia acumuló en su haber mucha impotencia, tristezas, frustraciones y con eso superado hoy mira para adelante y solo tiene entre ceja y ceja a Barbi Rivero.

¿QUIÉN ES BARBY RIVERO?



Daniela Barby Rivero tiene 31 años, nació en Rafael Calzada en la provincia de Buenos Aires y en su haber tiene 8 victorias, una por nocaut y suma 2 derrotas. La púgil bonaerense, pertenece a la Escuela de Santos Zacarías, también ejerce funciones como docente en el gimnasio de la municipalidad de Lomas de Zamora. Peleó por última vez el 31 de julio pasado ante Laura Martínez, a quien venció por puntos, en fallo unánime. Antes de eso había perdido con la chilena Daniel Asenjo en el 2018.

