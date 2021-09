“Votemos pensando en SJ”

En 9 de Julio, el precandidato del Frente de Todos, anunció que el gobernador decidió y eligió el terreno que adquirió IPV para construir más viviendas en el departamento. Uñac destacó la calidad de gestión del exintendente.

En su 9 de Julio natal, Walberto Allende, diputado nacional y precandidato del Frente de Todos, contó a la gente las obras realizadas y las previstas para el departamento, y junto al gobernador, Sergio Uñac, pidió que el apoyo al Frente con el voto el próximo 12 de septiembre para “no volver atrás”.

Allende fue el primer orador del acto y mencionó la entrega de lotes y fondos para obras de viviendas, la obra de red de gas en la villa cabecera, entre otras obras.

“Esto marca la conducción de un gobierno que está más allá de colores políticos porque en el medio esta la gente. Y se vienen otras obras muy necesarias como la red cloacal en Las Chacritas porque ahí hay un grave problema de revenición”, dijo.

También contó que, respondiendo a las necesidades de los nuevejulinos, el gobernador decidió y eligió el terreno que adquirió IPV para construir más viviendas para 9 de Julio. Y si bien en principio eran solo nueve hectáreas, después Uñac decidió comprar 18 hectáreas, en calle Bilbao y ruta, para proyectar allí un complejo habitacional con escuela primaria, que cubrirá la necesidad de vivienda de muchas familias del departamento.

“Por eso es un honor cuando el gobernador me convoca para encabezar esta lista de precandidatos junto a Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo”, dijo Allende.

Agregó que para este proyecto y para este gobernador es una elección clave, “por eso los convocamos a todos, votemos pensando en 9 de Julio, pesando en San Juan, no podemos volver atrás, se hizo un gran esfuerzo y esto es mérito del gobernador y de todos los sanjuaninos”.

“Tenemos que mostrar que somos una provincia agradecida por todo lo logrado gracias a la Nación y la manera es votar al Frente de Todos. No nos dejemos llevar por los que quieren instalar temas que nada tiene que ver con San Juan, miremos a la provincia y al esfuerzo que hicimos todos. Del otro lado no hay nada”, dijo Allende.

También les contó a los vecinos que visitando los departamentos se hace muy visible el movimiento de obra pública que tiene la provincia. E hizo referencia a que además todo esto se logró sin endeudar a San Juan, sin tomar el crédito de 3.000 millones de pesos que aprobó la legislatura para la pandemia, como tampoco se usó el fondo anticíclico y los sueldos de los empleados estatales acompañaron la inflación.

“Por todo esto les pedimos que reflexionen, nos queda una semana, les pedimos el mayor de los esfuerzos”.

RESPALDO DE UÑAC

El gobernador cerró el acto señalando que los dirigentes que son del interior de la provincia han demostrado que pueden gestionar, pero además cuando lo hacen tienen una mirada federal.

Luego realizó un breve repaso de las funciones que fue desempeñando Allende. “Este hombre fue un excelente intendente y cuando se le pidió que debía defender los intereses de su departamento en la cámara de diputados de la provincia y ganó, le pedí que se hiciera cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y fue de los mejores ministros”, aseguró el gobernador.