“Vos te los buscaste”: un degenerado sanjuanino abusó de la hija de su novia

“Vos te los buscaste”, eso le dijo un abusador a su víctima. El pervertido fue condenado este lunes, pero no irá preso. ¿Por qué?

Este lunes, un pervertido sanjuanino fue condenado por abusar a la hija de su pareja. Se conocieron detalles del atroz delito que cometió el hombre que no irá a la cárcel a menos que cometa un nuevo delito.

De acuerdo a los explicado por fuentes judiciales, Alberto Aballay de 44 años, convivía en su casa de Rawson junto a su pareja y los dos hijos de ella, un varón y una nena menor de edad. El pasado 1 de marzo, antes de que la mujer llegara de trabajar y mientras esperaba el colectivo, la menor estaba acostada en la cama matrimonial de la pareja y llegó el hombre.

“Vos te los buscaste”: la excusa del pervertido

El sujeto se acostó al lado de la joven y, queriendo abrazarla, le tocó los senos y sus partes íntimas por arriba de la ropa. En ese momento, la menor lo increpó diciéndole “qué te pasa”. Se levantó y se fue del lugar. Aballay fue detrás de ella, tomándola del cuello para sacarla de la casa, para echarlas de la misma. En ese momento su hijo menor estaba en el comedor y sólo escuchó los gritos de la damnificada y salió corriendo ayudarla.

A las 23:35, la menor le envió un mensaje a su mamá contándole lo sucedido, por lo que la mujer tomó un remís y llegó a su casa. Su hija estaba con el hijo menor del degenerado en el comedor y Aballay en la cama matrimonial con el celular. De inmediato, la madre dela menor le reclamó “qué le hizo a la niña”, a lo que el hombre respondió “nada”.

Sin embargo, la menor contradijo al hombre y le manifestó que “cómo que no me hiciste nada”. Se abalanzó para pegarle y Aballay, nuevamente, volvió a tocarle los pechos y la vagina. La nena le dijo: “me estás tocando de nuevo, por qué me hacés esto”.

De manera inesperada, Aballay le respondió “vos te lo buscaste”. En ese momento, la mujer los separó, sacó a los menores hacia el garaje y empieza a gritar “auxilio”, por lo que cree que los vecinos llamaron a la policía.

Este lunes, la justicia sanjuanina resolvió condenarlo a 3 años de prisión condicional. Por lo tanto, no irá preso a menos que cometa un delito en ese lapso de tiempo.