“Vos a mi no me pegás más”: una sanjuanina se defendió se su novio violento

El hombre estaba celoso porque un amigo fue a la casa con otro hombre y empezó a increparla.

El 26 de septiembre pasado, en circunstancias en que una mujer se encontraba celebrando su cumpleaños con un almuerzo en su domicilio, llegó un amigo acompañado de un conocido, éste último quedándose hasta la madrugada.

Pero todo se desató cuando la fiesta terminó y su pareja Víctor Godoy, le dijo a su mujer que ese conocido de su amigo era su novio y fue allí cuando le dijo, «sos una puta» a lo que ella reaccionó empujándolo. Él le dijo “vos a mi no me empujas más” y empezó a golpearla. Ella le recriminó “vos a mi no me pegás más”

A escobazos se lo sacó de encima y pidió ayuda a la policía. Fue detenido, y ayer se celebró la audiencia que terminó en condena.

Este jueves, Víctor Hugo Godoy fue condenado a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, en perjuicio de su pareja, sentencia que recibió en un juicio abreviado celebrado ayer bajo el Sistema de Flagrancia.