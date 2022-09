Volvió la Chiqui y recibió el saludo de Maluma

La diva de los almuerzos condujo su programa tras estar ausente más de dos años para cuidar su salud ante el coronavirus.

El cantante colombiano la felicitó y la conductora agradeció el gesto.

Luego de nueve meses de su última salida al aire junto a su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand volvió a la televisión. La diva de los almuerzos estuvo presente el año pasado en los especiales de fin de año del programa, pero no lo conducía desde 2019 cuando la llegada de la pandemia la alejó de la pantalla chica.

Todo comenzó a las 21.30 del sábado, cuando las cámaras de El Trece hicieron un recorrido por la escenografía del estudio para aumentar las expectativas del público.

El envío inició con un repaso de los mejores momentos de los últimos años, desde el anuncio de Juana Viale al comienzo de la cuarentena hasta el emotivo discurso de Mirtha durante los Martín Fierro.

Tras recibir un saludo del cantante colombiano Maluma, Mirtha comenzó el programa formalmente.

“Hola Mirtha Legrand, ¿Cómo estás? Te habla Maluma, te mando un beso y un abrazo enorme. Felicidades por tu regreso a la televisión y cuídate mucho. Nos vemos allá el 29 en el estadio de Vélez, no se lo pueden perder. Ahí nos vemos, besos, chau”, dijo.

“Gracias querido, muchas gracias”, dijo la conductora. Ante un blooper de la producción, Mirtha preguntó a quién más había que agradecer y desde el aire le dijeron “A Maluma”. “Ah, Maluma, gracias Maluma, ya lo habíamos dicho”, agregó entre risas.

“La Chiqui” inició su ciclo sin poder contener las lágrimas, ante la ovación de las personas que se encontraban en el estudio. “Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó Mirtha emocionada. Posteriormente recordó a Nelly Trenti, la histórica locutora del programa, a quien homenajearon con un video. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología”, dijo “La Chiqui” antes de saludar a sus médicos.

Para el primer programa, la diva de los almuerzos tuvo de invitados a Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando “Pato” Galmarini; el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez.

La conversación giró en torno a la situación política que atraviesa el país mediante un debate entre Etchecopar y Galmarini.

El eje cambió cuando Moria le obsequió a Mirtha una corona de oro artesanal que trajo de Europa. Punzante como siempre, la Chiqui aprovechó para consultarle a Moria sobre su relación con Susana Giménez.

“Me cuesta un huevo querer. A vos te quiero muchísimo. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Fuimos la rubia y la morocha, trabajamos con Olmedo y Porcel, éramos todos estelares: en el teatro encabezaba yo, en el cine encabezaba ella. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo”, respondió la actriz.

Como en otras oportunidades, el menú estuvo a cargo de Jimena Monteverde. De entrada sirvieron una burratina italiana con mix de tomates, de plato principal un risotto de espárragos verdes y de postre un suave merengue con crema de limón.

También hubo espacio para hablar de fútbol. Moria y Galmarini contaron su experiencia en la Bombonera. Fue la primera vez de la actriz, que acompañó a su novio, un reconocido simpatizante del Xeneize, y presenciaron una histórica goleada del local. Posteriormente Mirtha habló de su pasión por Racing.

Además, hubo espacio para charlar sobre diversos temas. Uno de ellos rondó en torno a la dura infancia que debió atravesar el Puma Rodríguez y su doble trasplante de pulmón.

Sobre el final, Mirtha volvió a agradecer uno por uno a sus invitados y pidió por la “unión de los argentinos”. Y se despidió con las palabras habituales: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven te tratan, si te va mal, te maltratan y si te bien te contratan. Los espero el próximo sábado y este programa trae suerte”.