Vóley: rivales definidos para el Mundial de Rusia 2022

Argentina ya conoce la sede y a quien enfrentará el año que viene en la primera fase de la cita internacional: Irán, Países Bajos y Egipto. Comienza el 26 de agosto.

La Selección Argentina masculina de vóley, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, conoció este jueves a sus rivales de zona para el Mundial de Rusia 2022, que comenzará el próximo 26 de agosto.

