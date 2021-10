Vladimir, un superhéroe de la vida

El pequeño de 7 años de Los Berros nació con una malformación congénita, que le impide caminar y flexionar sus brazitos. De todos modos, él vive una vida normal, juega al fútbol y con esa sonrisa especial, le alegra los días a sus padres. Es hincha de River y persigue un sueño, “quiero conocer a Armani, es mi ídolo”, anhela.

Detrás del torneo mixto de baby fútbol que organizó el club Defensores de Boca de Los Berros, hay una historia especial y conmovedora.

Se trata del arquero del equipo “Superhéroes” Vladimir Pérez (7 años), que nació con una Artrogriposis Múltiple Congénita que le impide caminar y flexionar los codos. No come ni va al baño por sus propios medios y la silla de ruedas es su vehículo diario para movilizarse.

A pesar de sus adversidades, el club de Sarmiento nunca dudó en incluirlo en el campeonato, un gesto gigantesco.

Arrodillado y gateando saca pelotas a lo Franco Armani, su ídolo, “soy hincha de River y me gustaría algún día conocer a Armani, me gusta mucho atajar. Veo partidos de River. Tengo la camiseta de otro jugador, pero me gustaría tener la de él”.

Él sueña con poder conocerlo, cuando la Selección llegue a San Juan para jugar con Brasil en noviembre, ¿cumplirá su sueño?

Con esa mirada dulce y ese espíritu de lucha inquebrantable, él nos enseña a valorar la vida.

“Voy a caminar, ya van a ver”, repite una y otra vez con fe y llena de alegría a sus padres que sueñan con verlo algún día pararse y salir caminando. “Su alegría, su risa y buen ánimo, nos da vida todos los días, nos alegra”, cuenta conmovido su padre Ricardo.

Vladimir lleva una vida normal, como cualquier persona: Le encanta jugar al fútbol y su problema en las piernas no es impedimento para practicarlo. Se arrodilla y gateando vuela de un palo a otro.

También escucha música y le gusta cantar en inglés. Su comida preferida son las pastas y su plato preferido los ñoquis. Cursa el segundo grado en el colegio Falucho de Los Berros y lleva las materias al día.

El superhéroe nació con una Artrogriposis Múltiple Congénita (no puede caminar ni flexionar sus brazos). Sus rodillas no tienen rótulas y por eso no puede pararse y tampoco doblar sus codos, dado que tiene sus manitos rígidas. Es por eso que para poder comer e ir al baño, necesita de ayuda externa. “No puede llevarse las manos a la cara, lo tenemos que ayudar nosotros de forma permanente a comer e ir al baño. Yo estoy todo el día a su lado”, relata su mamá Rosa quién lo acompaña todos los días al colegio para asistirlo.

“Voy todas las tardes con él para ayudarlo a comer e ir al baño o en lo que haga falta. En los tiempos libres ayudo como portera o en lo que haga falta para poder estar cerca de él. Lo tratan muy bien, su seño Yanina y la directora Ivana”, sobran las palabras para expresar el amor de su madre de Rosa.

Su mente se desarrolló con mucha capacidad, tanto que “casi que no hace falta escribir, aunque lo puede hacer sentado en el banco. Se sabe hasta la tabla del nueve, también sabe hablar y cantar en inglés. Es muy inteligente. El sistema neurológico le funciona a la perfección, es muy inteligente, hasta inglés sabe. Se sabe la tabla del nueve y muchas cosas en inglés”, continua María Rosa.

Sus padres ya lo operaron de una de sus rodillas y ahora “nos falta la otra para ver si algún día puede lograr pararse y caminar, los médicos nos dijeron que es posible”.

La rehabilitación es algo que tiene que hacer de por vida para que los músculos no se duerman. “No va desde mayo por la pandemia, pero como él juega permanente con los amigos y en las escuela, los moviliza. Esperemos que algún día se va a parar y va a caminar”, mantiene las esperanzas su madre.

Todos los días se levanta jugando al fútbol, “le rompo algunas plantas a mi mamá”, sonríe.

Vladimir está jugando un campeonato mixto de fútbol que organizó el Club Defensores de Boca de Los Berros. A pesar de su discapacidad, la humilde institución de Sarmiento no dudó en incluirlo para que pueda sentirse uno más y poder disfrutar de su pasión, el fútbol. Un gesto enorme del club.

“En el primer partido empatamos uno a uno, yo me atajé. El viernes volvemos a jugar y vamos a ganar”, habla contento el arquero del equipo llamado “Los Superhéroes”.

Vladimir, una historia de vida y superación que conmueve a todo San Juan.