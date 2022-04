Vizzotti lanzó la Semana de Vacunación de las Américas desde Tucumán

El Gobierno junto a la Organización Panamericana de la Salud lanzó la edición número 20 del programa, que funcionará del 23 al 30 de abril y contará con diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad destinadas a completar su vacunación.



La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, lanzó este sábado en Tucumán el programa la Semana de Vacunación de las Américas, durante un acto en el que destacó que “en Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida que son gratuitas, y están disponibles en todos los centros de salud”.

“Hoy desde Tucumán estamos lanzando este acontecimiento para todo el país junto a la Organización Panamericana de la Salud”, sostuvo la ministra luego del acto oficial del lanzamiento de la edición número 20 del programa.

El lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas tuvo lugar en el Complejo Ojo de Agua, en simultáneo con otros 8 operativos en el interior de la provincia.

La campaña continuará hasta el 30 de abril y contará con diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad destinadas a completar su vacunación.

“Es un momento donde se recuerda que tenemos todos los días que chequear el calendario y generar la acciones para mejorar las coberturas”, agregó.

Vizzotti destacó que “en Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida que son gratuitas, y están disponibles en todos los centros de salud, estas salvan vidas y benefician a quienes nos vacunamos y a quienes nos rodean”.

“Gracias a las vacunas se erradicó la viruela, se eliminó la polio, el sarampión en nuestra región, la rubéola, se controló la tos convulsa, bajaron las internaciones por neumonía y las muertes por tos convulsa en bebés”, manifestó.

“Hoy empezamos en Tucumán, luego vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, a Salta, Iguazú, Santiago del Estero”, adelantó Vizzotti.

“Esta provincia ha trabajado muchísimo en la vacunación y ha priorizado la salud y ha trabajado muy fuerte también en la respuesta a la pandemia, así que nos gusta compartir y reconocer, ahora que nos podemos reencontrar presencialmente, estar acá es realmente un gusto”, valoró la funcionaria nacional.

Por su parte, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruíz indicó: “Creemos que esta semana que entra es muy importante para que concretemos en el calendario, sabemos que las vacunas salvan vidas es uno de los mejores inventos de la salud”.

“Las vacunas están disponibles, son gratuitas, están accesibles, cuando una persona no puede ir a recibir la vacunas vamos a su casa, así que no hay ninguna excusa para no vacunarse, no solamente Covid sino de todas las otras enfermedades”, concluyó.