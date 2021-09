Vizzotti aclaró que “no es momento para sacarse el barbijo”

El próximo lunes volverá a reunirse el Consejo Federal de Salud para avanzar en la implementación de nuevos anuncios sanitarios.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti dijo que “no es momento de dejar el barbijo. La Argentina no está dejando el barbijo, lo único que se hizo fue bajar la obligatoriedad del uso del tapa bocas al aire libre, sin gente alrededor, eso no tiene riesgo epidemiológico”. Por otra parte, y con respecto a la situación epidemiológica del país, la ministra la calificó como “óptima” y afirmó que se está ante un momento marcado por el descenso de casos y de internaciones, y con el retraso del ingreso de la variante Delta.

“Es una situación epidemiológica que fundamenta las medidas que se tomaron. La no obligatoriedad de barbijos es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo”, aseguró.

El lunes se llevará a cabo una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, en la ciudad de Mar del Plata, del cual participará la ministra, con el objetivo de poder avanzar en la implementación de los nuevos anuncios sanitarios.

16 NUEVOS CASOS AYER EN SJ

El ministerio de Salud Pública indicó que este miércoles se confirmaron solo 16 contagios de coronavirus, sin que haya que lamentar fallecidos.

En total son 71812 los casos registrados en la provincia y 1172 los fallecidos desde que comenzó la pandemia.Hay 74 pacientes internados, 36 de ellos en terapia intensiva y uno es un paciente pediátrico.

A nivel nacional, fueron reportados en todo el país 2.034 nuevos casos de coronavirus y otras 106 muertes. Además hay 1.366 pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva.