Visiones diferentes para el uso de agua en el corto plazo. Ayer se llevó a cabo el segundo encuentro de la Mesa del Agua en la provincia de San Juan. Esta mesa tiene como objetivo la creación del Plan Estratégico de Gestión Integral del Recurso Hídrico. De todos modos esto conlleva tiempo y en el corto plazo las soluciones tienen que ser de emergencia.

Escribe: Víctor García

Con la presencia de autoridades del gobierno provincial y de las principales entidades del sector privado de San Juan.

La crisis hídrica se encuentra en un punto casi terminal y no hay agua para el desarrollo normal de las actividades tal cual se venían haciendo hasta este momento.

En ese esquema es que se convocó a la Mesa del Agua para buscar acciones de consenso que construyan bases para la organización de un sistema hídrico diferente donde prime la optimización del recurso hídrico entendiendo que es un bien escaso y de alto costo.

Pero el problema radica en lo inmediato y en cómo se enfrentará la situación hídrica en el corto plazo, más si se entiende que la producción agropecuaria es la que mayor consumo de agua tiene en la provincia.

El presidente de la Federación de Viñateros. Eduardo Garcés plantea que existe una necesidad inmediata de habilitar al menos 300 perforaciones nuevas o actualizar algunas que no están en funcionamiento, para dotar de agua a la producción.

De hecho los planteos de los productores federados han sido concretos respecto a desarrollar acciones a corto plazo. Proponen acelerar la realización de perforaciones, están de acuerdo que el robo de agua pase a manos de Flagrancia y que se instrumenten acciones para obras para riego por goteo con su respectivo financiamiento.

De hecho desde el gobierno provincial, a partir de la asunción como Ministro de la Producción y Desarrollo Económico de Ariel Lucero, se planteo la posibilidad de un relanzamiento de líneas de crédito a bajo costo para la implementación de tecnologías de riego inteligente.

De todos modos, de acuerdo a lo que contó Eduardo Garcés, dentro del plan Estratégico se tienen que desarrollar proyectos “que permitan conseguir financiamiento de la Nación o entidades de crédito internacionales”.

Por su parte, desde la Asociación de Viñateros Independientes el planteo que se hace diferente a los de la Federación de Viñateros. “Nos oponemos a recurrir al agua subterránea como un único recurso”, explicó Rubén Gómez.

El dirigente explicó que “creemos que la utilización de este tipo de agua tiene un límite en cuanto a su utilización”. De hecho el planteo de los referentes de esta entidad marca como con un mayor del recursos hídrico subterráneo bajó las napas del acuífero y con ello quedaron varias perforaciones colgadas, razón por la cual los productores tuvieron que reperforar y hacer más profundas sus instalaciones.

Gómez manifiesta que se tienen que ajustar las acciones para que “hayan créditos a baja tasa que permitan a los productores de inmediato adoptar tecnologías de riego por goteo y de esa forma optimizar sus sistemas de riego”.

En otras palabras lo que pretenden desde la Asociación de Viñateros es que se entienda que no se puede seguir con este sistema de agua barata. “Si hacemos una gran cantidad de pozos cuando mejoren las condiciones hídricas estos van a quedar abandonados y obsoletos. Es hacer una gran inversión que se puede manejar de otra forma”, explica.

En ambos planteos hay una coincidencia y es que se tienen que arbitrar acciones para que se enfrente la demanda de la actual temporada productiva, dentro de la crisis hídrica que agobia a todo el sector agropecuario.