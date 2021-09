Virginia Gallardo estrena un programa sobre Ricardo Fort

La panelista de Intrusos estará a cargo de un nuevo ciclo de homenajes, que saldrá al aire por la pantalla de América.

Virginia Gallardo se estrena como conductora de un especial en homenaje a Ricardo Fort, por la pantalla de América, en medio de la polémica que se genero por su rechazo a participar en la biopic sobre la vida de El Comandante.

En el especial nocturno de Intrusos (América) del 25 de agosto, Adrián Pallares, uno de los conductores, disparó: “Tenemos una sorpresa, Virginia va a ser la conductora de los especiales que está preparando América”, y detalló: “Si hubo un canal donde Ricardo Fort se potenció, donde fue figura, ese es América”.

En la misma línea, Pallares apuntó: “Pero es una de cal y una de arena, Virginia. Se enteró hoy la familia y están furiosos. Dicen que sienten que es como una tocada de cu…” , refiriéndose ante la negativa de la ex del chocolatero por no querer participar en la serie. “La verdad es que con todo lo que pasó hasta el día de ayer, le tengo que decir ‘gracias’ a todos los que están en la vereda de enfrente”, comenzó diciendo la panelista.

“Todos estos años me han llamado, desde el homenaje en Showmatch, desde el podcast, y no recuerdo las tantas veces que me han pedido de participar, para que vean que no es con la serie”, precisó Virginia sobre la cantidad de veces que rechazó propuestas que tenían que ver con hablar sobre Ricardo.

“Dije que no a la conducción de Fort night show, y me llega esto hoy, en otro momento de mi vida, después de todos estos ataques que recibí, y entonces dije ‘¿por qué no?’”, agregó Virginia. Ante la noticia, Pallares expresó que el homenaje al millonario es mucho más lindo que la serie, Gallardo manifestó: “Creó que mi historial lo conocen, lo malo y lo bueno, no tengo nada para ocultar”. “Estoy feliz, agradecida por la oportunidad, por lo que me toca contar, Ricardo gusta, Ricardo llego al corazón de todos ustedes, seguramente estarán esperando para disfrutarlo, ´A mi Manera´”, cerró.

Cabe recordar, que la polémica se generó cuando desde la producción de la serie se contactaron con Gallardo para que aportara su testimonio sobre su vínculo con el empresario. Ante la negativa a participar, se desató un conflicto entre Virginia y la familia de El Comandante, especialmente con Marta, la hija de Ricardo, quien se sintió desilusionada de Virginia y lo expresó en las redes.

Cuándo debuta Virginia Gallardo con el especial de Ricardo Fort en América

En las últimas horas, a través de sus redes, Virginia Gallardo oficializó la fecha del primer especial “A mi manera”, sobre Ricardo Fort, que la tendrá como conductora. El ciclo se emitirá por la pantalla de América este domingo 5 de septiembre a las 23hs.

“Es tiempo de abrazar la diversidad”, escribió Gallardo en su publicación y siguió: “Derribar cualquier tipo de prejuicio y concientizar a la sociedad de que es conveniente erradicar las etiquetasen nombre del amor‼”.

Por qué Virginia Gallardo no quiere aparecer en la serie de Ricardo Fort

Tres semanas atrás, la exvedette habló del tema con sus colegas en Intrusos y aseguró que su negativa no tiene que ver con la plata, sino con sus ganas de no exponer mas de lo que ya se ha expuesto estos años. Además, desmintió haber pedido dinero a cambio de su testimonio.

“Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona”, opinó sobre Eddie Fitte, el productor que estará a cargo del documental que mostrará parte de la vida del chocolatero, el cual está avalado al 100% por la familia Fort. Luego, fundamentó por qué se opuso a que su nombre esté en la historia y dejó en claro que lo hacía por una cuestión de cuidar su “imagen pública”.

En tanto a su relación con El Comandante, Virginia expresó: “Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires”.