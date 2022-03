Violación en el penal: la hermana de Espejo es la novia del acusado y lo defiende

Diego Espejo, el asesino del policía Oscar Mura, denunció que violaron en el penal. Uno de los señalados es un reo que es novio de su hermana. Ella lo conoció visitando al homicida en la cárcel. Se tuvo que ir de su casa por defenderlo.



Por Lucas Laciar

La historio que contamos hoy no sólo es una historia de amor entre un hombre privado de su libertad y una mujer libre que lo conoció yendo al penal de Chimbas a visitar a su hermano. Es una historia de amor que ha separado a una familia. Es un contexto complejo y complicado que rodea a uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad sanjuanina.

Hace poco más de un año, el 19 de marzo del 2021, el policía Oscar Mura fue ultimado de varios balazos por su novio, Diego Espejo. Este fue condenado a perpetua tras varios meses de investigación y juicio. En ese contexto, la hermana de Espejo, Macarena Cuello, se enamoró de un preso. La joven conoció a Darío “Angelito” Corzo visitando a su hermano en el penal de Chimbas. Ahí, hace dos meses nació el amor entre ambos.

El amor, muchas veces hace que las personas se peleen con sus familias para seguir estando con la persona que aman. Esta historia de amor llama la atención, porque no sólo se trata de una pareja, sino que hay un complejo entramado detrás.

La semana pasada, se conoció que Espejo denunció que lo violaron en el penal. Entre los dos acusados esta Corzo, quien publicó en un diario local un video negando todo.

Macarena Cuello, hermana de Espejo y novia de Corzo, defiende a su novio y asegura, en diálogo con Zonda Diario que “el no lo violó“. En este sentido, señala a “El Sicario” como presunto abusador.

“A mi me llamó mi papá, me dijo que si yo iba a denunciar a Corzo, les dije que no, porque él nunca me hizo nada. También vi unas declaración como que él había abusado de mi. En ningún momento él abusó de mi. Tampoco me ha amenazado su familia como dicen”, aclara a este medio la hermana de Espejo.

Además, cuenta que su novio esta por salir de prisión dentro de 6 meses y no quiere que “lo traten de violín”.

Se peló con su familia

“Me dijeron que nunca más contaré con la familia que me iban a dejar de lado. Con mi hermano ya no puedo hablar porque lamentablemente, mi familia ya no me puede ni ver. Ya me fui en mi casa”, comenta.

“Lo conocí en las visitas que le sigue a mi hermano hasta Darío se sentaba a tomar mate con nosotros”, cuenta Cuello, quien afirma que “no tengo porqué denunciar a Darío Corzo. A mí, mi hermano me dijo que corzo no lo había violado, qué fue “El Sicario”.

“Ahora, mi familia me odia y qué puedo hacer yo estoy con corzo”, lamenta.

Además, aclara que no sabe que hay denuncia al detalle, pero “dicen que ha sido Darío Corzo. Pero él me asegura que no. Quiere declarar no va a quedar como un violín quiere que sea justicia porque le estaba por salir ahora en julio”.

Macarena Cuello cuenta que “estuve con mi hermano en la última visita del día domingo”.

Se le consultó si Espejo le había dicho que Corso lo había violado respondió que “no” y señaló que “tuvieron problemas por algunas cuestiones con la comida. Pero que haya hecho lo que todos dicen no”.