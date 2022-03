Vinculan a Ricky Montaner con otra mujer. A dos meses de su boda, ya comenzaron los rumores sobre una supuesta crisis en el matrimonio.

Ricky Montaner generó gran repercusión mediática en las últimas horas luego que se filtrara un fuerte rumor sobre su intimidad. El cantante, que se casó hace dos con Stefi Roitman, estaría distanciado de su flamante esposa y ya se lo vincula con otra mujer.

Luego de celebrar su matrimonio, y de disfrutar de su Luna de miel, la pareja tomó rumbos separados. Stefi se vino a la Argentina y Ricky se encuentra en Miami. Los motivos del distanciamiento claramente pueden ser de carácter laboral. Pero los rumores de crisis comenzaron a surgir.

Además, ahora comenzaron a vincular al cantante con la cantante colombiana Brianda Deyanara. Fue Luli Fernández, durante Los escandalones de Socios del espectáculo, quien contó detalles de la posible crisis que atravesaría la pareja. “Desde hace unos días corría el rumor de que había una crisis. Yo me pregunté cómo crisis si están recién casados”, comenzó diciendo.

“Esta boda, muy comentada, una boda fastuosa que hicieron en Argentina para gastar menos guita, tuvo la particularidad de que no vimos por un buen tiempo la libreta”, acotó el conductor Rodrigo Lussich.

“En el camino sucedió que ella vino a Argentina, está acá y la vimos cantando, y la realidad es que empezó a surgir en los portales que había una crisis porque a él se lo vio chichoneando. La última vez que Stefi Roitman publicó una foto con su amado Ricky Montaner fue el 18 de febrero. No están juntos, pero es mucho tiempo. Y el tema no es que ella no postea nada más, él también le está haciendo un vacío”, agregó Luli.

“El último posteo fue el 18 en una foto donde también ella le dejó un comentario amoroso con ositos y le dice que es el más guapo y es horrenda. Además, hay un tuit de ella que es significativo. Pasé un fin de semana lleno de todo, de recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emociones. Soy un tsunami espectacular, querría sentir con más calma pero no me sale, gente. Buena semana”, leyó Lussich.

Finalmente, al hablar sobre la causa del distanciamiento entre Stefi y Ricky, “aparece la tiktoker Brianda Deyanara. Y este beboteo es de ayer”.