Villa y Rolón presentaron fiebre

El colombiano dio negativo en el test rápido pero fue aislado a la espera de un PCR, mientras que el mediocampista entrenó con el plantel de manera normal y luego manifestó los síntomas.

Mientras piensa en Colón pero River asoma en el horizonte, en Boca se encendieron las alarmas después de que el colombiano Sebastián Villa y el mediocampista Esteban Rolón presenten sendos cuadros febriles, que activaron el protocolo por Covid-19 en el plantel.

El primero en manifestar los síntomas fue Villa, quien de todas maneras viene entrenando de manera diferenciada. El jugador se sometió a un testeo rápido y dio negativo, pero fue enviado preventivamente a su casa a la espera de un PCR negativo que descarte un contagio.

Más tarde y con posterioridad al entrenamiento matutino, se conoció la noticia de que Esteban Rolón también presentó dolor de cabeza y fiebre, por lo que será también sometido a un testeo para descartar un caso de coronavirus.

Por lo pronto, no se espera una tanda de hisopados generales y la misma se daría solamente si se termina confirmando un caso positivo en el equipo. Lo cierto es que Villa no está en contacto con el resto del plantel y el único jugador con el que se cruzó en el último tiempo fue con Eduardo Salvio, quien también entrena diferenciado mientras aguarda por reintegrarse al equipo tras su rotura de ligamentos. Toto, por su parte, no presentó síntomas por el momento.

El caso de Rolón, por su parte, derivó en que Sebastián Battaglia decida sacar a Alan Varela del partido de Reserva ante Colón. El mediocampista había sido citado para el partido de esta tarde con el equipo dirigido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna. Sin embargo, minutos después de conocerse que el exjugador de Huracán presentó fiebre y con un Jorman Campuzano al límite de amarillas en la antesala del Superclásico, Battaglia decidió que Varela no vea acción esta tarde, para evitar algún tipo de problema físico.