Villa regresó a los entrenamientos con Boca

Sebastián Villa, que protagonizó un fuerte cruce con parte de la dirigencia de Boca Juniors, volvió hoy a los entrenamientos con el plantel y comenzó una minipretemporada por decisión del entrenador, Sebastián Battaglia.

El extremo, de 25 años y con contrato en Boca hasta el 31 de diciembre de 2024, llegó al predio del club en Ezeiza a las 7.25 y de buen humor, al punto que saludó a los medios presentes, luego de una ausencia de 40 días: la última vez que practicó fue el 29 de julio pasado, cuando tomó la determinación de llevarse sus pertenencias y decirles a algunos compañeros y a Miguel Ángel Russo, el técnico de entonces, que no volvía más.

Villa entró en rebeldía porque Boca no aceptó la oferta efectuada por el Brujas de Bélgica, de 7 millones de dólares, por considerarla insuficiente, teniendo en cuenta que solo posee el 70% del pase; el resto es de Deportes Tolima, donde el jugador comenzó su carrera.

El delantero luego se marchó a Colombia por un problema de salud de su madre y a su regreso debió guardar siete días de cuarentena. La salida de la Argentina para Villa fue posible por un permiso especial de la Justicia, ya que tiene una causa judicial por violencia de género que entabló en su contra Daniela Cortez, su expareja, y por la cual ira a juicio oral, según determinó el 30 de junio pasado la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

Esta mañana, por decisión de Battaglia, se movió en el gimnasio para empezar una minipretemporada de por lo menos diez días.

Atrás quedan las declaraciones del ídolo Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol: “Está claro que le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”.

Y también queda la respuesta del jugador en las redes sociales el sábado pasado, donde les pidió disculpas a los hinchas y a sus compañeros, pero se mostró distante y disconforme con la actitud de los integrantes de la secretaría de fútbol.

Según le comentaron a Télam algunos allegados, los integrantes del departamento de fútbol esperaban que el delantero se acercara hoy a hablar con ellos pero no ocurrió: Villa cumplió con su trabajo y cerca del mediodía se fue del predio por una puerta de atrás.

En su entorno afirman que solo quiere hablar con Riquelme, de quien dijo que no le atendía el celular y con quien tuvo una “fuerte” reunión junto a sus representantes antes de viajar a su país.