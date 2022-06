Villa reelecto con un 69% de los votantes

“Creíamos que se iba a retraer por el tema docente y de los autoconvocados pero votaron lo mismo”, dijo el Secretario General.

El secretario general de UPCN José Antonio Villa, fue reelecto al frente del gremio estatal por otros 4 años, en las elecciones internas de las que participaron el 69% de los afiliados.

Villa, en diálogo con Zonda Diario destacó el alto grado de participación de los estatales. Concurrieron a las urnas 16.626 votantes, que representan el 69% de participación sobre un padrón de 23.000 afiliados.

“Estamos realmente contentos porque creíamos que se iba a retraer algo la votación por el tema docente y los autoconvocados pero nos han votado lo mismo, no hubo ningún extravío, ninguna pelea, todo tranquilo”, indicó Villa.

En cuanto al futuro de su gestión, precisó que “en un país desquiciado que no sabemos dónde va, realmente estamos mal, no se ponen de acuerdo ni siquiera para debatir el oficialismo y la oposición, lo que más podemos hacer es que los empleados públicos tengan un salario acorde a la inflación”, expresó.

El sindicalista, al referirse a los grupos autoconvocados, advirtió que “no se sabe quién conduce, puede haber internas partidarias, gremios sin personería, sectores de la izquierda que, al no tener votos, tratan de tomar la calle para conseguir algo, pero mientras más lejos están del poder más piden, como decía Baglini”.

Vila dijo a su vez que “sinceramente no se cómo termina esto, pero mucho tiene que ver con la debilidad de los funcionarios también, quizá de gente que no tiene permiso a dirigir nada pero no me quiero meter en nada de esto”, sostuvo.