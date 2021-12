VIH la otra pandemia: confirman 105 nuevos casos en SJ

Buscan que empresas, comercios y demás actividades no pidan el resultado del análisis en el examen preocupacional. Hoy habrá testeos en todos los hospitales y centros de salud.

uperar las desigualdades en el acceso a la salud, educación y al trabajo es el lema de este año en el Día Internacional de Respuestas al VIH- SIDA. En este marco en SJ se vienen desarrollando diferentes acciones para que las personas que viven con el virus puedan tener acceso al trabajo sin discriminación.

“Con la aparición de una nueva pandemia nos olvidamos que convivimos con otra pandemia que es el VIH. Tenemos en SJ un número promedio de nuevos casos de diagnóstico, de 105 casos nuevos anuales y en Argentina 4500. El desafío es bajar esa curva, pero ¿Por qué no se baja? ¿Qué nos está pasando?”, indicó la licenciada Victoria Sain, jefa del Programa Provincial de SIDA.

“El lema de este año es poner fin a las desigualdades. Porque las desigualdades en el acceso al trabajo, a la salud y educación hacen que estemos en una posición vulnerable y nos crucemos más fácilmente con una pandemia y no tengamos las herramientas para protegernos y cuidarnos”, agregó.

Sobre el tema indicó que “este año hicimos un trabajo muy intenso del VIH”. Y agregó que con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga se logró eliminar “el requisito para el ingreso a las fuerzas, algo que es muy positivo. Vamos a hacer un trabajo con las cámaras empresariales, mineras y de comercio para que nadie pida el VHI como requisito al ingreso de un trabajo”. “Es ilegal no solo lo dice la ley de VIH y la organización internacional del trabajo y otras leyes del derecho al paciente a la confidencialidad. Todos estos trabajos que debemos ir haciendo para limar las desigualdades y otro punto es el estigma de discriminación que aún hay con las personas y por el género por la pobreza y queda mucho por caminar”, agregó Sain.

Atención en todo SJ

Sain indicó que otra de las acciones que se lleva adelante en la provincia es garantizar el acceso a los tratamiento en el sistema publico en todos los departamentos de la provincia. “En SJ, tenemos 7 equipos con infectólogos que están trabajando en el Hospital Rawson, en el Marcial Quiroga, en La Rotonda y en los hospitales de Pocito, Sarmiento, Caucete y Albardón”, indicó.

“E hicimos otro proyecto de atención de personas con VIH con médicos de familia, por ello abrimos tres centros en Iglesia, Valle Fértil y Jáchal. Mientras que el año que viene será el turno de Calingasta y Chimbas”, agregó.