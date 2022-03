VIDEO: Un recolector de basura muy particular

“Un par de todos esos me entraba y me quedó bien, como anillo al dedo. Me los puse y uno de mis compañeros me dijo: ‘Te voy a grabar’. Luego lo publicó en las redes y a las cinco horas me llamaron para decirme que era famoso”, contó Carlos a Univisión.

Pasó de no saber ni cómo manejar las redes sociales, a ser el protagonista de un fenómeno viral imparable.

“Muchas personas empezaron a apoyarme y a los 21 días de aquel primer video, yo empecé a hacer mis primeros videos. Ahí vi la gran respuesta de la gente”, explicó el hombre que llegó a tener hasta 16 millones de reproducciones en sus clips.

“Desde que llego ya soy otra persona, me dedico con la pasión más grandes para recoger la basura y para que los clientes quieren bien satisfechos”, cuenta Carlos que utiliza a sus compañeros de trabajo como camarógrafos.