Video sensible: encuentran perros muertos en Ullum

Fue hace tres días en und escampado de la zona. creen que fueron envenenados con un potente químico que debería estar prohibido para la venta.

Por Lucas Laciar

En las últimas horas, un video aterra a los sanjuanino en las redes sociales. Se trata del hallazgo de cerca de 20 perros muertos en un descampado de Ullum. Proteccionistas creen que fueron envenenados y ya realizaron una denuncia al respecto.

“Es cerca de la calle Valentín Ruiz, en un descampado, ahí había antes un diferimiento. Deben haber más o menos 20 animales. Fue hace tres días el hallazgo”, informa aterrada, la proteccionista Emilia Merino a Zonda Diario. Es que no es la primera vez que encuentran animales envenenados, pero, en este caso, hasta murió el perro de la persona que descubrió la aberrante escena.

“Obviamente es un veneno porque la persona que lo vio y filmó iba con el perro y de tan solo olfatearlo, cayó duro y murió”, cuenta Merino, quien cree que “debe ser un veneno carbofuran, porque estos producen este tipo de cosas. En realidad, el carbofuran está prohibido en su venta desde hace más de 8 años. Fue porque en Misiones una nena comió una mandarina fumigada con carbofuran y murió“.

Respecto a quién o quienes podrían haber perpetrado el aterrador delito, indica que “sospechamos de todos los que amenazaron en su momento con matar a los perros”, pero advierte que “la verdad es que no tenemos nada específico. No tenemos nada, porque no hay cámaras en esta zona”.

Merino asegura que ya realizaron la denuncia y que “siempre hacemos las denuncias, pero ya sabemos que no tienen destino porque la justicia no toma medidas al respecto. En la práctica tampoco, porque no hay un laboratorio que pueda investigar cómo fue.