Video: En la protesta contra el presunto docente abusador hubo un detenido

Una persona fue detenida esta tarde cuando se encontraba en la puerta del colegio Santa Teresita en el barrio Güemes en Rawson protestando por un presunto caso de abuso de un docente de catequesis contra una alumna del jardín de cinco.

La mencionada persona acompañaba a la madre y familiares, que junto con otro grupo de 30 personas se congregaron para pedir explicaciones ante las autoridades del colegio.

Con el paso de los minutos las personas al no encontrar respuestas comenzaron con gritos y golpes sobre los portones.

En un par de minutos se hizo presente personal policial que ante los disturbios se llevó a una persona de sexo masculino detenido a la seccional 25.

Todo se inicia a raíz de una denuncia presentada por la madre de una nena que concurre al colegio en ANIVI (Abordaje Integral de Niños Víctimas) sobre un profesor de catequesis y por un presunto abuso.

De acuerdo a las primeras informaciones la nena no quería ir a la escuela y ayer lograron que explicara porque. La madre contó que “Él (por el docente) la había amenazado para que no me contara nada de que la había manoseado en el baño. Queremos justicia porque estamos muy mal por lo sucedido”.

Ante la denuncia, la Fiscalía comenzó a trabajar y esta mañana se detuvo al profesor de nombre Cristian Guillen, quien no opuso resistencia cuando la fuerza policial lo fue a buscar a su casa.

Esta mañana en Radio Sarmiento el fiscal Raúl Iglesias señaló que “hay dos denuncias por abuso sexual de menores contra Cristian Guillén y que en las próximas horas el Ministerio Público solicitará una audiencia de formalización donde se pedirá la prisión preventiva del acusado para no entorpecer la investigación”.

Además agregó que se han recibido consultas de muchos padres “se comunicaron con la unidad fiscal y por eso podría haber más víctimas, porque en todos los delitos de abuso siempre se abre la posibilidad de que haya más damnificados”.

Por la tarde la madre y allegados a la familia con un grupo de padres se congregaron en la puerta del Colegio Santa Teresita en Rawson, donde Guillen dicta clases de Catequesis para pedir explicaciones a las autoridades.

La comunicación que se dio es que el docente había sido separado de su cargo por orden del Ministerio. Las personas que estaban con carteles no estaban conformes con lo que comenzaron con algunas agresiones sobre los portones del colegio.

El docente no solo trabajaba en el colegio Santa Teresita sino que también cumplía funciones en los colegios Fray Mamerto Esquiú y en Nuestra Señora del Tulum.

Así se llevaban detenido una de las personas que se encontraba protestando en la puerta del Colegio Santa Teresita.