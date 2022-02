VIDEO: Así le robaron las herramientas de trabajo a un DJ

El domingo pasado en la madrugada Martín Gustavo Soria regresaba a su casa y en la puerta le robaron el bolso con sus elementos de trabajo.

El reloj marcaba las 5.52 y cansado por la extensa jornada laboral mas una indisposición hicieron que Martín Soria de descompensará en la puerta de su casa ubicada en Recuerdos de Provincia 2919, Villa Hipódromo en Rawson.

“Había sido un día muy largo, de mucho trabajo sin descanso y luego de un evento que tuve volvía a casa. Creo que se me bajó la presión y me apoyé contra la pared. Me acuerdo que reaccioné cuando un pibe que no se quien es me sacó el celular y salió corriendo” comenzó contando Martín.

Pero eso no fue todo, ya que el joven que también es periodista deportivo destacó que minutos después sufrió el golpe mas fuerte.

“Me intentaba parar, pero me sentía muy mareado y encima con bronca. Muy descompuesto estaba y encima se acercaron 3 mas que me intentaron sacar la mochila. Luche para retenerla pero no pude. Eran mis herramientas de trabajo y ahora me quedé sin nada” remarcó con tristeza Martín.

Lo que se llevaron fue una Nootbook Sony, un disco externo de un terabyte, auriculares profesionales y el celular era un samsung A12.

Martín pidió que si alguien ofrece algunos de estos elementos no los compre pero si le avise al 264 5326703.

Esta es la foto de la Nootbook que le robaron al colega.